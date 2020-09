Vuelven a acumularse desechos en Hospital "Dr. Valentín Gómez Farías", de Coatzacoalcos

Tres días llevan acumulados los desechos municipales en el hospital regional de especialidades "Dr. Valentín Gómez Farías", en Coatzacoalcos, reveló Juan Pablo Sosa González, secretario general del sindicato de trabajadores del nosocomio.



Sosa González expresó que el Ayuntamiento, a través de Limpia Pública, no ha pasado a levantar los residuos, causando un foco de infección, tal como sucedió hace 20 días.



Aclaró que los residuos peligrosos, biológicos-infecciosos, sí están siendo levantados por una empresa particular subrogada por la Secretaría de Salud del Estado.



"Tenemos esta situación otra vez, sobre todo porque nosotros estamos cumpliendo con la norma 087 de la clasificación de la basura y de los residuos peligrosos, biológicos-infecciosos; por parte del Ayuntamiento se nos indicó que no quería que se enviara al basurero de Allende cubrebocas ni textil y así lo estamos atendiendo aunque vayamos en contra de la norma", detalló.



Sosa González dijo desconocer el motivo de la problemática.