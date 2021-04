Vuelven a pedir a xalapeños que recojan su nueva credencial de elector

El Registro Federal de Electores (RFE) en Xalapa llamó a los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar hasta el 10 de febrero pasado, a que acudan al módulo ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines a recogerla y así estar en posibilidades de sufragar el próximo 6 de junio.



Jaime Maldonado Galindo, vocal del RFE del 10 Distrito en la Capital del Estado, señaló que son alrededor de 400 micas las que no han sido retiradas por igual número de ciudadanos.



“Tenemos resguardadas credenciales en el módulo de toda esa gente que acudió hasta el día 10 de febrero, tenemos alrededor de 400 credenciales que estamos por entregar, ya notificamos personalmente a los interesados, algunos han acudido, otros no. Ojalá la ciudadanía pueda acudir al módulo de atención ciudadana por su credencial”, expresó en entrevista telefónica.



En ese sentido, recordó que la fecha límite para hacerlo es hasta el próximo 10 de abril “y no tenemos prórroga, todo aquel ciudadano que no haya acudido por su credencial ya no tendrá oportunidad de recogerla posterior a esa fecha y obviamente no estará en posición de participar en las elecciones, ni tampoco tendrá medio de identificación”.



Maldonado Galindo aclaró que estas personas no necesitan tramitar un cita para recoger la credencial, ya que la afluencia de personas al módulo disminuyó después de culminar la campaña anual intensa de credencialización y por tanto, el procedimiento de retiro no les toma más de 5 minutos.



“Es un trámite muy sencillo y muy rápido, no les lleva más de cinco minutos recoger su nueva credencial ya actualizada, con el nuevo formato, para que estén en disposición de poder participar el 6 de junio. Pueden acudir directamente sin cita, afortunadamente en este momento no tenemos aglomeraciones en el módulo”, precisó.



Añadió además que para retirar la credencial el ciudadano debe presentar el comprobante de trámite que recibió el día que lo hizo, aunque explicó que en caso de no contar con éste, se podrá comprobar su identidad con el lector de huellas dactilares que hay en el módulo.