Vuelven a robar material a obra de Universidad del Bienestar, en Coatzacoalcos

Las instalaciones donde se construye la Universidad del Bienestar en Villa Allende fueron visitadas de nueva cuenta por amantes de lo ajeno durante esta semana.



El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que se llevaron sacos de cemento así como polines, y que el hecho no pasó a mayores. Aunado a ello explicó que antes ya había sido robada madera.



Aseguró que por la situación no hubo personas lesionadas y los ladrones no encontraron mucho qué llevarse, a pesar de ello manifestó que la Guardia Nacional reforzará la vigilancia de las instalaciones en proceso de construcción.



“Son cosas como robo hormiga, nada grave; sin embargo, la Guardia Nacional estará atenta a las propiedades del Gobierno Federal y ante cualquier circunstancia son quienes están atendiendo", mencionó.



Específico que este plantel está administrando a través de los padres de familia y de los docentes, pues ahora todo lo hacen con la sociedad.



“Se habían estado llevando polines, lo que ocurrió fue más en forma y ante eso la Guardia Nacional va a estar más al cuidado. No fue nada grave, fueron cosas menores. De repente se llevan un polín otro polín, llamó la atención porque llegaron a querer asustar a ver que se llevaban”, reiteró.



Agregó que los trabajos continúan y la obra registra un avance superior al 80 por ciento.