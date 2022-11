Vulcanólogos intentarán mejorar monitoreo del Pico de Orizaba

Con el objetivo de reponer y además mejorar el monitoreo que se tiene en el volcán Pico de Orizaba, se adquirieron nuevos instrumentos que se instalarán y que se espera inicien su funcionamiento en dos años, indicó la vulcanóloga Katrin Sieron, investigadora del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana.Señaló que el proceso es largo porque se van cumpliendo fases que implican cierto trabajo, por ejemplo meter las cotizaciones para los instrumentos, pedirlos, y ahora el próximo año comenzarán a llegar y vendrá una parte complicada que es la instalación y hacer las pruebas de su funcionamiento.Recordó que en el primer proyecto que se llevó a cabo se instalaron tres sismómetros, pero se robaron uno y otro funciona parcialmente, por lo que con el equipo que lleguen la idea es completar la vigilancia en todo el alrededor del volcán.Indicó que lo que se busca detectar no son sismos, ya que éstos siempre ocurren, lo que buscan es saber cuándo ocurre algo diferente y así alertar a la población.Respecto a la posibilidad de que haya más robos del equipo o se vandalice, reconoció que es un riesgo, pero se ha buscado minimizarlo con la instalación de nichos, para que acuda más gente o bien enterrarlos para que queden ocultos.Agregó que además es importante informar a la población que si bien estos equipos son caros, para quien se los lleve no tiene ningún valor en el mercado, porque no puede venderlos, tampoco usarlos, su único valor es su uso para que en determinado momento se puedan salvar vidas.