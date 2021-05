Walmart se ampara para que no le cierren tienda en San Rafael

La empresa Walmart y su filial el Ganso Abarrotero S.A. de C.V. promovieron un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado por la aprobación de la Ley de Protección Civil y Reducción de Riesgo de Desastres, pues derivado de su aplicación, le han cancelado obra de estacionamiento de una tienda en el municipio de San Rafael.



De manera particular se queja de los artículos 82 y 101, relacionados a las supervisiones y las multas aplicadas, pues tanto la Unidad de Protección Civil de San Rafael como una brigada de la Secretaría realizaron una inspección en dicho negocio para solicitarle realizar un rediseño de las entradas públicas y señalamientos viales de los puntos de conflicto en los accesos de la tienda Mi Bodega Aurrera.



Le advirtieron que de no cumplir, serían suspendidas las actividades en el estacionamiento, ubicado sobre la carretera federal.



En ese tenor, Walmart solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente y por tanto, no se suspendan las obras de acceso vehicular que se encuentra realizando la quejosa; asimismo, para que no se impida que opere el establecimiento mercantil.



La empresa cuestionó la aplicación de la Ley, porque ya contaba con todos los permisos de Protección Civil correspondientes, así como las anuencias del Ayuntamiento y la SCT, por lo cual consideró se violan los derechos.