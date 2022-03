Willy “El que más brilla” va por la corona del Carnaval de Veracruz

El cantautor veracruzano de música pop-urbana, Willy “El que más brilla” encabezó una rumbata, acompañado con una veintena de seguidores sobre la avenida Independencia con dirección al Zócalo de la ciudad de Veracruz para hacer oficial su candidatura a Rey del Carnaval de Veracruz 2022.Bajo el distintivo plata, Jesús Alberto Rodríguez, de 37 años de edad, dijo a la prensa estar preparado y decidido a ser el rey de la Alegría de esta edición.“Elegí el distintivo plata porque me gusta brillar, me gusta ser un diamante, creo soy un diamante en bruto nada más que falta pulirlo más todavía (…) hace unos días caminamos desde el bulevar y la verdad la respuesta ha sido muy favorable, la gente me ha recibido con muchos abrazos y me han besuqueado y me muestran cariño, eso es lo que quiere Veracruz”.En un pequeño espectáculo musical que realizó luego de su inscripción, presentó el tema “El Carnaval llegó” con arreglos musicales de su autoría, el cual espera se vuelva el himno de las fiestas de la carne en este 2022.Willy es el cuarto candidato oficial y también estuvo acompañado durante su papaqui por los exreyes del carnaval “Buchaca primero” y “Buggy primero”.Este jueves y antes del primero de abril, se esperan se inscriban para contender por las coronas otros 6 candidatos y candidatas, lo que volvería a esta edición “históricamente la más participativa”, mencionó el presidente del Comité Organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.