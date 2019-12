Winckler tenía 300 “aviadores” en Fiscalía: a periodistas y hasta empleados domésticos

A su llegada a la Fiscalía General del Estado (FGE), la encargada de despacho, Verónica Hernández Giadáns, se encontró con un sin número de irregularidades, entre ellos una nómina de 300 “aviadores”, entre los que se encontraban periodistas y hasta empleados domésticos, esto durante el periodo extitular del organismo, Jorge Winckler Ortiz.



Además, se encontraron 400 plazas sin utilizar, funcionarios con salarios excesivos e incluso el cobro de “cuota” a los fiscales.



Durante reunión con medios de comunicación, Veronica Hernández explicó que la manera en la que se operaba en la FGE durante la administración a cargo de Winckler Ortiz para pagar la nómina de los “aviadores”, era a través de la justificación de gastos.



“Justificaban, por ejemplo, uso de gasolina excesiva y cambiaban los vales”, refirió Verónica Hernández, al mencionar que supuestamente se pagaba el combustible, pero en realidad era para sueldos de quienes no asistían a laborar, quienes percibían desde 7 mil hasta 50 mil pesos mensuales.



Respecto a las 400 plazas vacantes, expuso que en cuanto se tuvo ese dato, se inició con la contratación de policías ministeriales para Fiscalías Regionales y Servicios Periciales.



Asimismo, se encontraron gastos personales excesivos, compensaciones que se otorgaban con toda libertad y había quien tenía en nómina hasta a sus empleados domésticos.



“Todo ese tipo de situaciones nos ha llevado todo este tiempo detectar”, explicó al agregar que para detectar estas irregularidades, se hizo un análisis a fondo en cada departamento.



Al pasar el primer mes de labores, implicaba que todos los empleados asistieran por sus cheques a la Fiscalía de manera personal y así se hizo en todas las áreas en todo el Estado, por lo que se detectó quienes no llegaban a cobrar o quienes llegaban pero no asistían a trabajar.



Sobre se interpondrían denuncias al respecto de todas esta irregularidades, Veronica Hernández expuso que no hay actas con que se pueda comprobar, pero todo está contemplado dentro de las auditorías.



“Dentro de las auditorías, están las observaciones, esto forma parte de una auditoría que se hizo, ahí están todas las observaciones”, aseveró al agregar que éstas serán tomadas en cuenta y también se ha procedido de manera legal en contra de quien expidió los nombramientos y no vigiló ni actuó ante las irregularidades.



Para finalizar, la encargada de despacho de la FGE aseguró que ahora la visitaduría general es la que tiene la responsabilidad de observar que todos los empleados estén cumpliendo con sus labores y en sus lugares de trabajo, “porque antes tenían muchos privilegios”.