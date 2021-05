Xalapa, con el potencial para turismo sostenible, religioso y deportivo: Cinthya Lobato

Ambicioso, pero realizable programa de arte, cultura y deporte es el que propone Cinthya Lobato para detonar el turismo para Xalapa. Propuestas que fueron dadas a conocer ayer por la candidata a alcalde del Partido Unidad Ciudadana y Mauricio Cuevas Gayosso, aspirante a regidor II.



“No ofrecemos ninguna ocurrencia. Tenemos propuestas elaboradas por expertos, como Mauricio Cuevas, que tiene la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Por eso nos atrevemos a decir de frente, que daremos resultados en los primeros cien días". Aseguró Cinthya Lobato al inicio de sus propuestas para “convertir en Xalapa en la capital más importante del país”.



“Debemos articular una serie de esfuerzos y acciones y dar una ruta para los servicios turísticos. Vamos a dar a Xalapa el primer programa real, de turismo sostenible, es sin duda un nicho de oportunidad que lastimosamente no ha sido atendido por las autoridades municipales, ni de antes, ni de ahora".



“El turismo sostenible atrae a miles de turistas, genera cientos de empleos en las zonas turísticas desarrolladas de México. Sin duda el sector turístico es de los más golpeados por la pandemia, y también uno de los más olvidados, en nuestro Estado. Yo les digo a mis amigos prestadores de servicios turísticos. A los hoteleros, a los restauranteros, a los guías, a todos aquellos cuya fuente de empleo depende del turismo, que esto avance, que esto suceda, nos cambiará la vida a todos los que vivimos en este municipio".



“Mi gobierno municipal apoyara al sector turístico como nunca antes ha sido apoyado. La política turística del municipio de Xalapa y su región de influencia siempre ha estado equivocada. Los alcaldes del pasado y del presente nunca voltearon a este sector con una visión innovadora, con una visión de futuro, nos negaron a los xalapeños, convertir a la ciudad y nuestra región, en una potencia turística que detone el desarrollo económico y el empleo de gente, con pago bien remunerado".



“La importancia del turismo sostenible radica en el hecho de que, protegiendo al medio ambiente, los recursos naturales, se asegura la sustentabilidad de las generaciones futuras, que se genere empleo de nuevo cuño".



“Con nuevos empleos de calidad, mejor remunerados, tendremos la oportunidad de ofrecer servicios turísticos diversificados y articulados, con todas las potencialidades culturales, históricas, religiosas, arquitectónicas y naturales, no solo será Xalapa, sino toda la región". Dijo.



“Xalapa tiene una gran vocación, una inigualable potencialidad para el turismo sostenible que la puede convertir en un polo de atracción turística de los más importantes del país. Este potencial no podemos seguir desaprovechándolo". Enfatizó, antes de señalar que “el programa integral de turismo sostenible que impulsaré desde mi gobierno pondrá, ¡por fin¡ a Xalapa, en el mapa del turismo sostenible a nivel global y será articulada por las siguientes propuestas:



“Vamos a impulsar la Feria Internacional de la Ecología, y las Flores, que tendrá un gran foro de conocimiento científico, en el que participarán nuestros expertos del Instituto de Ecología de la Universidad Veracruzana y de las Universidades privadas, así como otras instituciones y empresas".



“Al lado de expertos nacionales e internacionales, en temas ambientales, cambio climático, agricultura orgánica, floricultura y hortalizas orgánicas, se contará con una gran expo para mostrar y ofertar los productos orgánicos y flores de los productores de Xalapa y la región, en donde no solo podrán comercializar sus productos sino detonar el comercio a gran escala y la exportación de los que produce Xalapa y la región".



“Contará con múltiples actividades culturales y recreativas, recorridos turísticos. Será una gran fiesta que devolverá a nuestro municipio el prestigio, que también dejaron perder los gobiernos de antes".



“Para rescatar ese prestigio internacional de ser Xalapa de las Ferias y digo Xalapa de las Ferias, porque no seremos de una feria o dos actividades, vamos a ser Xalapa de las Grandes Actividades y de las Grandes Ferias".



“La segunda propuesta, a partir de los viajeros del siglo 19, que escribieron en sus relatos por el paso de nuestra ciudad, que Xalapa parecía un pueblo construido dentro de un jardín, prestigio que se ha perdido con el tiempo y que estamos decididos a recuperar".



“Xalapa tiene el Jardín Botánico Clavijero que ha sido reconocido y premiado a nivel internacional, cuenta con un centro histórico, con hermosos jardines públicos y, sobretodo, con jardines particulares, espacios que pocos conocemos y poco visitamos, por eso, para potencializar el turismo como ocurre en otras latitudes en que los jardines particulares han sido declarados patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, vamos a organizar en el mes de mayo, el primer Festival de los Patios que será un nuevo atractivo de Xalapa y que potencializará la oferta turística de la ciudad, que traerá una importante derrama económica que aumentará cada año, que generara empleos. Se darán premios a los mejores patios. Esto nos ayudará a Xalapa, la ciudad de las Flores".



“También implementaremos un programa de integración turística para articular a todos los prestadores de servicios, hacia una visión compartida del turismo en Xalapa y otros 30 municipios de la región y así potencializar las vocaciones turísticas de cada lugar".



“Haremos un programa integral de producción turística y a la vez un programa de mejoras de las infraestructuras que pase por la profesionalización de los empresarios y directivos turísticos. La capacitación de los trabajadores del turismo y la formación, también, de una ciudadanía amigable con el turista, cada xalapeño y xalapeña será un prestador de turismo, y el mejor promotor del turismo en Xalapa. Crear conciencia de que el turismo genera riqueza para todos. Empleos de nuevo cuño y empleos futuros, bien remunerados".



La candidata Cinthya Lobato anunció la firma de un convenio con la Universidad Veracruzana, para diseñar e implementar un proyecto integral y sostenido, donde estén todos los tipos de turismo; religioso, cultural, de aventura, deportivo.

En ese rubro, Mauricio Cuevas indicó que para esos programas “se bajarán los recursos que se requieren, que ya existen y que desafortunadamente se quedan dormidos en muchas dependencias".



“Vamos a activar el Turismo religioso, tenemos al santo Rafael Guízar y Valencia con muchos fieles, no sólo de Xalapa o la región, fieles de muchas partes del país y del mundo, que asistirán al festival para visitar al santo con un programa que reactive la gastronomía, la música, literatura, el arte, la danza, las artes plásticas en torno a una fiesta religiosa por más de 10 días. Los conciertos de música cristiana tienen un fuerte público que llena estadios. Convenios con todos los ministerios de culto, para hacer actividades en torno a ello. Los Estados y ciudades que lo toman en serio, claro ejemplo de la derrama económica".



Cuevas Gayosso señaló que otra propuesta lo es “el turismo deportivo, el realizar las primeras olimpiadas interuniversitarias con más de 10 disciplinas, hablamos con deportistas dedicadas en su vida entera, espacios, tenemos todo para hacerlo. Este es un proyecto con la Iniciativa Privada, cada mes del año estará dedicado a las diferentes disciplinas, desde las escuelas, con empresarios que han visto nuestra suerte en el camino con la pandemia, pero también es una pandemia de no querer hacer las cosas, involucraremos a las escuelas de natación, de artes marciales mixtas, las escuelas de futbol rápido, de basket, con la idea de convertir a Xalapa en la sede deportiva más grande del Golfo de México, e iremos de la mano con el sector privado".



“Música, gastronomía y cultura al reactivar el Soy Festival, último evento que tuve la oportunidad de producir, estoy convencido que se puede hacer, para este festival el 60 por ciento de los recursos, fueron de la IP, con marcas locales, nacionales, e internacionales, el ayuntamiento solo fue un facilitador para conseguir sedes y espacios, fue un éxito, el 90 por ciento de las actividades fueron gratuitas, sin gota de alcohol en ninguna sede".



Orgulloso mencionó que “hablar de 248 espectáculos, realizados en 48 sedes, durante 18 días, no fue nada fácil, pero lo logramos, ustedes lo vivieron. Soy Festival volverá con nosotros, volverá a Xalapa para quedarse para generar los recursos que necesitamos".



“El Encuentro Internacional Gastronómico, propuesto por el Consejo Gastronómico Veracruzano, debe ser un referente importante. Proponemos también hacer el Festival Nacional de Artistas Emergentes. Ustedes no saben cuántos artistas hay en toda la República, especialmente en Xalapa y los alrededores. Son un grupo infinito de músicos en todas las áreas, ellos serán parte fundamental de este desarrollo".



“Hay que pensar en grande, en la zona metropolitana, hay que tomarnos de la mano de todos los municipios aledaños a la zona metropolitana, hoy lo conforman 9 municipios, pero hay que invitar a más, porque en Xalapa inciden cerca de 35 de ellos, debemos de sumarlos para hacer La Cumbre del Café. La producción de la planta aromática involucra a muchos países, creamos un nutrido programa en torno al café, con conferencias, gastronomía, hay mucho quehacer. Existen muchas marcas y empresas con las que tengo la posibilidad directa de compartir estos proyectos. Están interesados en Xalapa interesados en Veracruz, grandes marcas, en todos los sentidos, que se van a sumar al desarrollo económico de Xalapa a través de la cultura el deporte y el arte. Hay que hacer turismo de aventura, lo tenemos todo. Ciclismo, descenso de ríos. En el cofre de Perote tenemos un sin fin de opciones para hacer".



“Tenemos en Xalapa el talento humano, para hacer de ella una ciudad emblemática, para eso generaremos la marca Xalapa de las Flores y de las Artes”, el profesional del marketing y la mercadotecnia, trabajo realizado por muchos años, propone hacer que- Xalapa suene y retumbe a nivel nacional e internacional. “Tener presencia con Así Sonríe Xalapa, Así sonríe Veracruz, en el Zócalo de la Capital de la República, para decir a México entero que Xalapa está listo para recibir a todos".



Cinthya Lobato mencionó que en su administración se rehabilitarán los espacios públicos emblemáticos de la ciudad, sus parques, sus paseos, todo esto para que sean un polo de atracción para la ciudad. Tenemos más de 10 atracciones en la ciudad (como) el parque de Los Tecajetes, el Museo de Antropología, el Jardín Botánico, el Museo del Lencero, parque Natura, Los Berros, parque Juárez, de la Señoría, de Macuiltépetl, el Paseo de los Lagos, la Cueva de la Orquídea, el parque Muñoz, la Pinacoteca ‘Diego Rivera’. De los espacios más representativos de la ciudad”.



Contundente Cinthya Lobato señaló que “la marca Xalapa debe iniciar con la imagen urbana de esta capital, por lo tanto, todas las líneas de pasajeros urbanos, deberán tener un solo color, tal y como sucede con los taxis, no podemos seguir con ese desorden de la imagen urbana del transporte público. Para ello se firmara un convenio con ellos, para la modernización periódica de los autobuses, necesitamos un transporte publico ecológico”.



“Xalapa debe ser el centro de la movilidad metropolitana, que conecte de mejor manera con Coatepec, Banderilla, Xico, Jalcomulco, Teocelo, La Antigua, Puerto de Veracruz, Perote, que incluye la señalética hasta la construcción de la ruta a estos destinos".



“La reinvención de la Atenas Veracruzana será una parte fundamental para que sea un gran atractivo turístico. Se capacitará a los meseros. Nuestra propuesta de la seguridad ciudadana se enfocará a la reducción de los delitos que impacten al turismo, como el robo a transeúntes, e impulsaremos dos proyectos que los xalapeños tenemos hablando años y años como lo son el teleférico y la creación de un centro de convenciones. Recuerden que los estamos invitando a dejar de pensar en chiquito, y (pensar) como la gran Capital de uno de los Estados más importantes del país".



“Me sentaré con cada uno de los representantes de los sectores, para poder hacer un gran pacto por el rescate del turismo en todas sus modalidades. Cada propuesta será integrada a estos proyectos de turismo sostenible. Con metas comunes, este gobierno municipal será el gran promotor de las iniciativas ciudadanas”.