Xalapa, con potencial para competir con las grandes capitales de México

Por su ubicación estratégica, cerca de la costa, colindante con la montaña y del Altiplano, Xalapa cuenta con el potencial para competir con las economías de las denominadas "grandes" Capitales de México, entre éstas. Guadalajara, Mérida y Querétaro.



Por lo tanto, la ciudad puede detonar proyectos de alto perfil para generar desarrollo económico, sin embargo la falta de voluntad, las trabas gubernamentales y el beneficio propio obstruyen la generación de nuevas oportunidades de inversión.



Al participar en Al Calor Empresarial, conducido por Mauricio Cuevas Gayosso y emitido por TeleClic, los empresarios Manuel Fernández Ávila y Juan Gabriel Fernández Garibay destacaron la evolución de la economía xalapeña, la cual, dependió en los últimos 150 años de la producción cafetera.



En el cuarto capítulo de la serie y con la anfitrionía del director de Alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés, Manuel Fernández resaltó el crecimiento de una "nueva ciudad de Xalapa" en Las Ánimas.



Y dicha zona de la Capital crece de manera exponencial y aloja hoy no sólo almacenes y tiendas de autoservicio, sino plazas comerciales, escuelas e incluso, su propio hospital.



"Soy un enamorado de la ciudad, cada vez la veo más bonita aunque no hemos crecido a los niveles que me hubiera gustado, y efectivamente la familia Fernández, desde 1919, empezó a adquirir una propiedad muy bonita, Las Ánimas, la adquirió mi abuelo a la familia Gorozpe, de 5 mil hectáreas, sufre algunas afectaciones agrarias, durante la Revolución, de 3 mil 500 hectáreas".



En el caso de Las Ánimas, el desarrollo arranca primero con la construcción de la Iglesia en 1959 y después, en la década de los años setenta, florece el comercio con la apertura de una gasolinera en 1973.



"Fue un desarrollo que nos tocó bastante convencer a la gente de Xalapa que la zona de Las Ánimas era un lugar ideal para vivir, por la topografía, por sus recursos naturales, y por el desarrollo espectacular que se iba a llevar al cabo".



Por lo tanto, Manuel Fernández hace hincapié en que Las Ánimas no puede considerarse como un 'fraccionamiento' sino la nueva "Ciudad de Xalapa".



"Por eso le digo a mis amigos que no es un fraccionamiento, es la nueva Ciudad de Xalapa, no somos fraccionamenteros, desarrollamos ciudades, si no la tuviéramos, no hubiera sido ciudad... y hasta con un hospital"



Por su parte, el regidor y empresario Juan Gabriel Fernández Garibay enfatiza que igual en la zona se proyectó la construcción de una central de abastos y ésta, sirviera de acopio de los productos agrícolas del resto de la región.



"Traigo un gran cariño inmenso por Xalapa, lo traemos en la sangre, con una gran visión de desarrollo, y así como a mi tío le tocó ver la parte del desarrollo de las plazas, por otra parte le heredó la inercia del desarrollo económico a mi papá".



Juan Gabriel Fernández enfatizó que donde muchos vieron obstáculos con la topografía de Xalapa, los Fernández tuvieron la visión de aprovechar la ubicación de la Capital a 60 kilómetros de la costa, cerca de la Montaña, y el Altiplano.



No obstante, el regidor observó que el mayor financiamiento de la Capital proviene por parte del Gobierno, y a partir de entonces, Xalapa sobrevive del comercio.



En la mesa de plática, Fernández Garibay enlistó tres proyectos para desarrollar, entre ellos, un rastro tipo TIF para aprovechar la alta captación de ganado en la región de Xalapa, y con dicha instalación industrial se le da la transformación al producto.



Añadió que inversionistas de Canadá expresaron interés en dicho proyecto; dada la cercanía de Xalapa con granjas pecuarias de Perote y Villa Aldama.



"Esas son las cosas que debemos buscar, iniciativas que traigan inversión a Xalapa" expresó y a la vez resaltó las condiciones de educación y del clima, aunque en todo caso, el Gobierno debe dar iniciativas para la generación del empleo.



Por su parte Manuel Fernández enfatizó que en esta se requiere un liderazgo, este no se improvisa, se le entrega a la gente de primer nivel, honorable, productiva y con proyectos factibles.



"Ciertamente a Xalapa, tuvo mi padre el deseo de industrializarla, porque consideraba que no tenía la suficiente fuerza, a excepción del café, para sostener el comercio y la burocracia de ese entonces".



UNA NUEVA XALAPA



A partir del cambio de enfoque, los Fernández destinaron las fincas anteriormente utilizadas para el café a fin de crear la nueva Ciudad de Xalapa.



"La nueva Ciudad de Xalapa se desarrolló en 40 años, en esos 40 años, se logró con inversión de la iniciativa privada, de la familia Fernández, no tuvo que ver nada ningún gobierno, nos daban las autorizaciones, no nos dieron ni un solo peso".



Así, se construyeron calles, drenajes, agua potable y en donde los terrenos "quebrados" representan un reto para los arquitectos, y así en los últimos 40 años se da empleo a miles de personas, se da una economía enorme a partir de la compra de terrenos, se da trabajo a profesionistas y un punto representativo lo constituye la Torre Ánimas, en 1993.



Por su parte, Juan Gabriel Fernández, al encabezar la regiduría de Desarrollo Económico, explicó que entre las primeras acciones de su encargó destacó la de realizar un arqueo para detectar los puntos en donde se interfiere la inversión



Así, detecta que para tramitar una licencia tipo A, le cuesta al emprendedor una espera de 155 días; y en el caso de una licencia B, una 260 días.



De este modo, cuando se revisó el padrón real de comercio, un 90 por ciento carecía de una licencia de parte del ayuntamiento para operar; y por lo tanto se promovía la evasión y la ilegalidad.



Fernández Garibay explicó que se aplicaron las reformas necesarias, a modo de generar condiciones de inversión para competir con Mérida, Querétaro y Guadalajara.



Así, en el caso de la licencia tipo A se acortó la emisión en 48 horas, con una disminución de requisitos, y la emisión de una carta compromiso por 120 días para ayudar al inversor, y una carta compromiso de Protección Civil.



"Xalapa no es una isla y todo proyecto debe verse con visión metropolitana", subrayó Juan Gabriel Fernández, quien resaltó que aunque la Capital cuenta con todo, carece de la visión para cambiar.



Ejemplo de lo anterior, la construcción del primer frigorífico para acopiar productos de la región, y en el caso del de Jalisco se ofrecieron condiciones para aterrizar la inversión, entre estas la condonación de impuestos.



Además, Xalapa cuenta con 63 universidades o centros de educación superior, y de éstos, por generación egresan entre 6,500 a 7 mil estudiantes, sin embargo, solo en 2019 se generaron 500 nuevos empleos en Xalapa.



Así, el recurso de capacitar, formar, generar, y se termina perdiendo porque los mejores estudiantes migran a otras ciudades y por lo anterior urgió a traer la industria y empleo a Xalapa.



Fernández Garibay enfatizó que entre los enemigos de Xalapa destacan la sobrerregulación y la burocracia, además del no saber tocar "las puertas correctas".



Ejemplo de lo anterior, el municipio de Xalapa perdió el acceso a un financiamiento para cinco proyectos; entre éstos, el de la mejora del rastro municipal y la Central de Abastos.



Sin embargo, se desecharon los 5 proyectos subsidiados con capital extranjero, debido a la falta de autorización por parte del Ayuntamiento, resaltó Juan Gabriel Fernández.



UN POLO CAFETALERO



Los Fernández coinciden en que la historia de la ciudad y la economía de la región se enlazan primordialmente al cultivo del café, en donde a principios de 1991, el kilogramo de cereza se cotizaba a doble dígito, incluso a 13 pesos por kilo.



Y esto generó una derrama económica para la Capital y permitía un ahorro con un nivel de vida muy alto; incluso, debido a su calidad internacional, el café cereza alcanzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Chicago.



Sin embargo, después de ese año, con el retiro de México del Pacto de Compradores y Cortadores de Café Cereza, aniquila la industria del café cereza, y con ello, el Gobierno experimenta una caída en sus participaciones.



"Por eso luchamos por la denominación de origen regional, para alcanzar un buen valor" expresó Fernández Garibay.



En esta parte, explicó, la calidad de los cafés de la región de Xalapa requiere reforzarse con una buena mercadotecnia, aparte de una sinergia entre autoridades y la iniciativa privada; sumado a la población talentosa de músicos, de empresarios y de comerciantes xalapeños.



Don Manuel Fernández coincidió que el café representó el motor importante de Xalapa, y esta economía se reforzó con la instalación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), aunque después en Xalapa se instaló una corrupción desde México.



"Por el TLC no nos defendieron a los cafetaleros un convenio mundial que se tenía, se firmaba entre productores y consumidores y todos los países arriba del Trópico del Cáncer y los de abajo, consumidores, y se firmaba cada 5 años en la ciudad de Londres. No tomaron en cuenta a los caficultores, se cayó el precio del café... y contaban con un precio de garantía de 1.40 dólares y desciende a 32 centavos".



Hoy, explicó Fernández Ávila, se acumulan 25 años con precios de café de apenas 40 centavos y por lo tanto se terminó la bonanza asociada al aromático.



"El café mantuvo a Xalapa durante 150 años, fue la actividad más importante aquí llegábamos a tener a 1,500 personas y el comercio en Xalapa floreció", expresó entre conceptos que se aprecian en el video completo.