Xalapa, con potencial para el turismo religioso y de aventura: Empresarios

La ciudad de Xalapa posee el potencial para explotar el turismo religioso y de aventura, en una colaboración con los demás municipios de la región: Coatepec, Xico, Naolinco y Jalcomulco.



Con lo anterior, la Capital del Estado redefiniría su vocación económica, de los administrativo-gubernamental, a la de un clúster de desarrollo turístico, de la mano de los dos Pueblos Mágicos, y atractivos naturales de costa y de montaña.



Lo anterior, lo propusieron los dirigentes de cámaras empresariales al participar en el segundo capítulo de Al Calor Empresarial, conducido por Mauricio Cuevas Gayosso y emitido por Tele Clic.



En la nueva emisión participaron los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa (Canaco), Bernardo Martínez Ríos; de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (Canagraf) Fernando Arana Watty; de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Sánchez Ávila; Octavio Augusto Jiménez Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el anfitrión de Alcalorpolitico.com Joaquín Rosas Garcés.



Los dirigentes empresariales coincidieron en que, si bien a Xalapa le afectó negativamente una "migración" de inversiones, captadas por el Puerto de Veracruz y la ciudad de Puebla; la suma de la iniciativa privada, la sociedad y la academia puede resultar en un producto turístico y atractivo para viajeros nacionales y del extranjero.



En esta, la participación del Gobierno se limitará a otorgar las facilidades para concretar el proyecto.



En ese sentido, el presidente de la COPARMEX, Luis Sánchez Ávila, enfatizó la necesidad crear clústers a modo de ofrecer un producto terminado en materia de turismo.



"Con la pandemia cambia la situación turística y la situación es que va a venir un turismo de carretera, de menos de cinco horas de viaje, y estando tan cerca de México se puede conformar un clúster turístico alrededor de Xalapa".



En tanto, el Presidente del CCE de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez igual se pronunció por dar mayor impulso al turismo y citó el caso de localidades en Querétaro que de albergar una actividad minera, pasaron a un perfil turístico.



"Creo que aquí tenemos las condiciones necesarias para poder hacerlo, tenemos muchos vecinos que se puede ver la parte de aventura" y destacó el potencial de Perote, Coatepec y Naolinco, y sobre todo Xico, este último con altas expectativas para el turismo religioso.



Enfatizó la necesidad de mejorar las vías de comunicación y citó el caso de Ixhuacán de los Reyes, en donde tuvo lugar una aparición mariana, Nuestra Señora de los Remedios, en un cuerpo de agua.



Aunque el lugar es sitio de peregrinación, los caminos a Ixhuacán presentan condiciones deplorables, dijo Jiménez Silva.



Además, Octavio Jiménez apostó por desarrollar el turismo en lugares "abandonados" como el Ingenio La Concepción y aprovechar la historia y el auge de esta factoría azucarera; aparte de los beneficios abandonados y los cascos de hacienda, los túneles de Xalapa, la cueva de la Orquídea.



El dirigente del CCE enfatizó que el potencial turístico de Xalapa abre la puerta a los estudiantes para darle valor a sus ideas y propuestas y a los proyectos elaborados por éstos.



Además, urgió a un plan de desarrollo a largo plazo, y este debe tener una continuidad de una administración a otra, sin distingos de colores.



"Y que hablemos bien de nuestra Capital, de nuestro estado, porque se van a muchos horizontes internacionales y del extranjero y la imagen de aquí es la que se llevan a sus hogares, (...) porque si le va bien a Xalapa les va bien a todos".



Por su parte, el presidente de la Canagraf, Fernando Arana Watty se propuso por explotar el turismo religioso y el turismo consumidor de los escenarios naturales.



Esto, dado que las medidas de restricción por COVID permiten el desarrollo del turismo de aventura, en lugares abiertos, a modo de organizar recorridos de 5 días, pero con hospedaje en la Capital.



"Como Cancún, se mueve a Tulum y Playa del Carmen; se puede mover a Xico, Coatepec, Naolinco, y darle más auge a Xalapa, por la convivencia con la naturaleza".



Arana Watty observó igual la necesidad de elaborar un proyecto, y en el cual el ayuntamiento y el Gobierno participen cumpliendo su función con la limpieza de calles, recolección de basura y cuidado de las carreteras.



En tanto el dirigente de la Canaco, Bernardo Martínez enfatizó que Xalapa puede aprovechar el potencial turístico en La Antigua, con la primera ermita de América y la Casa de Hernán Cortés; además de las dunas de Chachalacas; los rápidos de Jalcomulco, Xico, Coatepec y Naolinco.



"Xalapa tiene un potencial turístico importante, somos una ciudad que tiene dos pueblos mágicos muy cerca, Xico y Coatepec".



Bernardo Martínez enfatizó además por el apostar por la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Sala Tlaqná y el Museo de Antropología de Xalapa.



"Estamos viendo un cambio y en esa voluntad tiene que haber una gran conciencia, tenemos que pasar a esta gran convocatoria de la academia, la iniciativa privada y poner este plan".



Lo anterior, además de la creación de un instituto de desarrollo económico, dotado con un banco de proyectos y estos continuarían de manera independiente del nombre o partido de la persona al frente del gobierno.



CAMBIO DE VOCACIÓN



Los dirigentes de cámaras enfatizaron en el desplazamiento de inversiones a otras ciudades y esto, generó afectó al crecimiento de la economía.



Por ejemplo, el presidente de Coparmex, Luis Sánchez Ávila reconoció que de 15 años a fecha el estado de Puebla captó un mayor flujo de estudiantes, y por consiguiente la derrama económica derivada de estos; sin embargo, Xalapa inició una recuperación en el tema de oferta educativa.



"Antes Xalapa era distinguida por la situación cultural, con la Universidad Veracruzana y otras universidades y venían estudiantes de todos lados, del estado y de otros estados", explicó.



Por su parte, el dirigente de Coparmex, Octavio Jiménez Silva, admitió que Xalapa experimentó un empoderamiento económico con el arribo de grandes empresas como Costco y Sam's Club y The Home Depot.



"Y eso contribuyó a que Xalapa empezara a diversificar, porque Xalapa es consumista, no es industrial, es comercial, educativa, cultural y de un tiempo para acá empezaron a estancarse esas inversiones" y comparó que Puebla y Veracruz acaparan ahora las aperturas de tiendas.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (Canagraf), Fernando Arana Watty, observó además la falta de conectividad de Xalapa tras la suspensión de actividades del aeropuerto El Lencero.



Lo anterior, aparte de la falta de suministro de gas natural, el alto precio del agua y la luz y la carencia de un centro de convenciones



En tanto, el presidente de la CANACO, Bernardo Martínez Ríos, observó que Xalapa experimentó durante toda su historia una transformación comercial, al evolucionar de una "ciudad de hostales" a un polo de desarrollo económico con los años.



"Xalapa por ser Capital dependemos de la actividad propia del Gobierno, la Universidad Veracruzana es un detonador de la economía con sus facultades y lo más importante, Veracruz y Xalapa cuentan con una alta migración de jóvenes que se fueron y ya no regresaron".