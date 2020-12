Xalapa corre el riesgo de quedarse sin agua; debe aprovechar sus lluvias

Desde hace algunos años, el tema del agua en el mundo ha encendido el semáforo rojo, para ser tratado como un problema de máxima prioridad, expresa el ingeniero Sergio Angón Rodríguez, coordinador del Proyecto City Adapt en México, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).En Asia y África están mudando ciudades para acercarse a las fuentes de aprovisionamiento de agua; en México y en otros países del globo existen conflictos por acuíferos transfronterizos y hace apenas algunos días, el líquido empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, refiere.Esta realidad, allende las fronteras de nuestro país, no es tan lejana para Xalapa, la capital de Veracruz, indica el especialista, quien fuera subdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, al citar que aquí ya hemos tenido conflictos por el recurso hídrico, con el cierre de válvulas de la presa que se encuentra en la parte alta de la cuenca del río La Antigua. Se trata de un problema de gobernanza del agua, que incluye aspectos políticos y sociales pero también la disponibilidad del recurso natural.Con datos precisos, del estudio de vulnerabilidad climática realizado como parte del Proyecto City Adapt, de la ONU, Angón Rodríguez comenta que Xalapa es una ciudad con una gran vulnerabilidad para el aprovisionamiento de agua.“En escenarios del cambio climático proyectados a 2039, a nivel urbano la ciudad podría experimentar una disminución de hasta 200 milímetros de agua (200 litros / m2), sin embargo, el cambio climático también puede ser una oportunidad, como es el caso de la parte alta de la cuenca, donde podría experimentarse un ascenso en el gradiente altitudinal de las lluvias y se podrían registrar aumentos en la lluvia del orden de 500 milímetros de agua”.Xalapa, ubicada en la cuenca media de los ríos La Antigua y Actopan, insiste Sergio Angón Rodríguez, es muy vulnerable al aprovisionamiento de agua para el consumo humano. Un 60 por ciento, comenta, viene de la cuenca de La Antigua, de los municipios de Chilchotla y Quimixtlán, en Puebla. El 30 por ciento viene de la cuenca media del río Pixquiac, en los municipios de Tlalnelhuayocan y Acajete y sólo el 8 y 10 por ciento proviene de los manantiales de la localidad de El Castillo, en la zona rural de Xalapa.Al año, añade, llueve en promedio mil 500 milímetros, lo que representa unos mil 500 litros por cada metro cuadrado, por ello resulta de gran relevancia cambiar el paradigma del aprovisionamiento de agua para consumo humano en la ciudad.Desde City Adapt, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lleva a cabo acciones de gestión integral del recurso hídrico en tres ciudades de América Latina y El Caribe: Kingston, Jamaica; San Salvador, en El Salvador y Xalapa, la única ciudad de México.“En Xalapa hemos iniciado un proyecto piloto de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas y edificios públicos. Se trata de ayudar a demostrar a los gobiernos locales y a los usuarios del agua, que captar agua de lluvia es económicamente viable, que tiene múltiples beneficios y hasta podemos ahorrar dinero al no disponer del agua que recibimos de la red de agua municipal”, indica.Añade que este tipo de ecotecnologías están totalmente probadas.“No estamos inventando el hilo negro, solamente estamos haciendo visibles estas tecnologías para las ciudades que aún no se han sensibilizado con este tipo de soluciones basadas en la naturaleza”.Comenta que la Ciudad de México es pionera en este tipo de sistemas, con más de 20 mil puntos de captación de agua de lluvia. Además, en Veracruz escurre el 30 por ciento del agua nacional.“Y en Xalapa tenemos una paradoja muy interesante. Estamos sujetos a un programa de tandeos. El sistema de tandeo consiste en un día con servicio por dos sin servicio, porque la demanda supera la oferta pero al mismo tiempo, en temporada de lluvia hay lugares que se inundan, porque no aprovechamos el agua de lluvia. Hay familias que pueden estar sin agua en la tubería pero inundados por la lluvia. Esa es la gran paradoja”, refiere.Sergio Angón Rodríguez considera que esta situación nos lleva a preguntarnos ¿cómo estamos conviviendo con los recursos naturales y qué tanta voluntad tenemos para implementar soluciones a los problemas? Lo cual nos demuestra que sí se puede captar agua de lluvia y lo único que necesitamos es la voluntad de hacerlo.“Desde el punto de vista de los instrumentos de política pública, a nivel nacional se han iniciado trabajos para hacer fondos de agua. Hay una sociedad civil muy bien organizada. Hay una estrategia de gestión integral del recurso hídrico que ya fue implementada a nivel Ayuntamiento y se están sentando las bases, para transitar a la sustentabilidad”, asentó.Dijo que la geopolítica internacional está cambiando y esta realidad de la carencia de agua nos está alcanzando y no se deben de tomar a la ligera las propuestas para mitigar esa falta de aprovisionamiento.“Comentaba que ya se empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el recurso hídrico como uno de los recursos naturales prioritarios. Esto debe encender alertas; puede incluso considerarse como un atentado al derecho humano de las personas que establece que cada individuo tiene derecho al acceso, calidad y cantidad de agua para satisfacer las necesidades básicas”, reiteró.El coordinador del Proyecto City Adapt en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dijo que es muy importante conservar los ecosistemas, ya que estos nos ayudan, por ejemplo, a infiltrar el agua en esta unidad de gestión territorial que denominamos cuencas.“Normalmente, los servicios que nos dan los ecosistemas, como el agua, en su mayoría se generan fuera de los límites administrativos de las ciudades. Se tendrían que hacer inversiones para conservar los ecosistemas, aún fuera de los límites administrativos de las ciudades y así conservar el agua como en el caso de Xalapa”.“Deberían de existir marcos regulatorios para exigir los sistemas de recolección de agua de lluvia”, añade.Expresa que Xalapa fue el segundo municipio a nivel nacional que incluyó en su reglamento de construcción, en el capítulo de sustentabilidad, la obligatoriedad de incluir sistemas de captación de Agua De lluvia en nuevas construcciones, a partir de 2016.“Es importante saber que contamos con la reglamentación y que sería muy importante que juntos, con autoridades y sociedad civil, pudiéramos vigilar que se cumpliera esa normatividad y transitar hacia ese modelo de sustentabilidad en el que se aproveche el recurso natural que cae sobre la ciudad de Xalapa y que a veces puede ser un problema, pues puede causar inundaciones, pero si captamos agua de lluvia puede ser también una oportunidad de contar con agua, ahorrar dinero y ayudar a la infraestructura gris (colectores, plantas de tratamiento) a gestionar de mejor forma esta agua y así disminuir las inundaciones”.“Los sistemas de captación de agua de lluvia son una solución tan noble que incluso el agua que se capta puede ser potable si se cuenta con los filtros adecuados, pero aún si no contamos con filtros, la podemos usar para actividades que no requieren agua potable por ejemplo: lavar los patios, la ropa, los coches, regar plantas, los sanitarios, etcétera”.“Por otra parte si muchos ciudadanos pudiéramos captar el agua de lluvia en la ciudad ayudaría mucho a la infraestructura hidráulica, al romper estos picos de tormenta pues si todos pudiéramos almacenar un tinaco de mil litros en una tormenta, pues ahí infraestructura gris pudiera gestionar de mejor forma estas tormentas y así evitaríamos que se inundaran las partes más bajas”, expuso Sergio Angón.Más información en www.cityadapt.com