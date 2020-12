Xalapa está en un hoyo, “quiero ser parte de la solución”: Sergio Hernández

Sin responder abiertamente sobre su intención de contender por la Alcaldía de Xalapa en la proceso electoral en curso, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, dijo que quiere "ser parte de la solución".



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, sostuvo que con independencia del nombre del abanderado, la nominación dentro de la alianza del blanquiazul con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), debe ser para el instituto político que milita.



“Quiero ser parte de la solución, de corregir el rumbo de Xalapa y creo que es necesario que quien encabece, será un tema de los dirigentes estatales, pero estoy seguro que deberá ser el PAN quien encabece la candidatura en la capital del Estado", dijo.



Hernández Hernández dijo que tanto el PRI como el PRD ya tuvieron la oportunidad de gobernar la ciudad y ahora corresponde al PAN demostrar “lo capaz que puede ser para gobernar una ciudad como Xalapa”.



Sin atreverse a declarar si él, o su homólogo Omar Miranda Romero, es la mejor opción para la candidatura panista, reiteró que debe ser Acción Nacional “quien con la militancia decida”.



“Al igual que miles de xalapeños, quiero ser parte de la solución del gran problema que tiene Xalapa, de este hoyo en el que la ha metido el actual Gobierno”, dijo.



Escándalos y denuncias "para denostar"



El legislador veracruzano dijo que todas las denuncias que se han hecho en su contra no tienen sustento y sólo se han quedado en "mentiras".



Y es que desde la pasada Legislatura, su excompañera de bancada, Cinthya Lobato Calderón, lo acusó de presuntos desvíos de recursos y otros actos presuntamente ilícitos cuando era presidente de la Junta de Coordinación Política.



“Cuando alguien destaca y trabaja en lo que está haciendo siempre va a haber este tipo de inventos y calumnias y al vivir en este escrutinio público estás bajo la lupa”, dijo al reconocer que es complicado para un político separar la vida personal de la profesional o pública.



Hernández Hernández también fue apodado "El Bailador” por supuestamente usar recursos públicos para financiar un evento masivo. También se le ha acusado de presuntamente ordenar el desalojo de una anciana en el Centro de la Capital y más recientemente por realizar una fiesta en el restaurante de su propiedad, pese a las medidas sanitarias por el COVID-19.



Al respecto, indicó que él es un ciudadano normal como los demás que le gusta salir con sus amigos, cocinar, jugar futbol, comer y convivir, criticando que las personas consideren que un político no pueda hacer esas actividades una vez que asume un cargo público.



“Entonces todos estos escándalos que dices, es más bien información noticiosa que vende porque ninguno de estos señalamientos ha tenido algún fundamento o prueba que pudieran ponerme hoy en tela de juicio o en un tribunal”, dijo.



Acuso que con ello sólo han buscado denostar su imagen, pese a que siempre ha salido “a dar la cara”.



“No hemos violentado ninguna ley porque al final son eso, mentiras y calumnias”.



De acuerdo con el Diputado, lo único que haría que no fuera polémico "es quedarme en mi casa y no hacer nada". Además, previó que la “estrategia de denostamiento” no va a parar.



“Van a salir más y más y más calumnias y mentiras pero ahí voy a estar dando la cara", dijo al presumir que es el autor de las recetas de los platillos que se sirven en su restaurante.



Reiteró que en la fiesta por el segundo aniversario de su establecimiento no se incumplieron las normas sanitarias y cuestionó el "operativo excesivo" que desarrolló el Ayuntamiento para desalojar a los asistentes, algo que a su juicio no hacen con otros negocios a pesar de las denuncias ciudadanas. "Fue un tema totalmente político", afirmó.



Quien denuncia debe probar



El integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado insistió con relación a los señalamiento de su excompañera de bancada, ahora dirigente estatal del Partido Unidad Ciudadana y posiblemente abanderada por éste en la Alcaldía xalapeña, que quien denuncia está obligado a probar, "si no, son puras mentiras".



"Ahí quedó, no hubo ninguna prueba, ninguna denuncia. Termina siente este el juego de las calumnias, las mentiras", dijo al desearle éxitos a Lobato Calderón y refrendarle el respeto como funcionaria pública, exdiputada y ahora líder de dicho instituto político.



Por otro lado y al cuestionarle sobre el grupo político al que pertenece en el PAN, dijo que su cercanía es "con todos los panistas" y no con un grupo en particular dentro de su partido, en referencia a que es señalado de simpatizar más con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia.



"Mi cercanía es con todos los panistas, con toda la sociedad, con todos los actores políticos, todos son mis amigos, por su puesto coincidimos en unas cosas pero al final en el PAN somos uno", precisó.



Pésimo manejo de la pandemia



Sergio Hernández Hernández criticó el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, en el que se desestimó el riesgo que se corría con la llegada del Coronavirus y no se atendieron las recomendaciones de los especialistas y la propia Organización de la Salud (OMS).



Además, recordó que en el inicio de la emergencia sanitaria, el personal médico se manifesto por la falta de material de protección y equipos para atener a los enfermos graves sin correr el riesgo de infectarse.



Al respecto, dijo que no se quedaron cruzados de brazos y convocaron a la sociedad civil y a médicos e ingenieros para crear una máscara duradera de protección, iniciativa que se puede consultar en la plataforma "Veracruz respira".



"Donde algunos empresarios, la sociedad y nosotros mismos donamos máscaras de snorkel e ingenieros donaron la impresión de una válvula en 3D para adaptar con filtros que permitían tener la seguridad a los doctores y entonces entregamos estos apoyos durante la pandemia", presumió.



Además, aseguró que para ayudar a palear la escasez de agua que sufren muchas familias xalapeñas y que se agravó con el "quédate en casa" ordenado durante el confinamiento, lograron gestionar más de 3 mil tinacos con la Congregación Mariana Trinitaria.



El diputado local panista adicionó que las casas de enlace que tiene en la Capital fueron adaptadas para fomentar a emprendedores y con ello reactivar la economía duramente golpeada por la contingencia del COVID-19 y a la que, dijo, el Gobierno no le está invirtiendo.