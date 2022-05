Xalapa “está tranquila”, no hay focos rojos por homicidios: Gobernador

Luego que 3 personas fueran halladas ejecutadas este jueves en Xalapa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que existan “focos rojos” por violencia en la Capital, asegurando que incluso la ciudad “está tranquila en el tema de homicidios”.En conferencia de prensa, el Mandatario afirmó que lo ocurrido han sido hechos aislados.“No tenemos focos rojos en Xalapa, han sido hechos esporádicos y ya tenemos responsables en varios de ellos, uno donde se ultimó a una persona al poco tiempo se detuvo al responsable, está siguiendo su proceso judicial. El único donde todavía están las investigaciones es de tres cuerpos que se encontraron por Casa Blanca , ese todavía sigue las investigaciones y éste, el más reciente pero vamos a dar con los responsables”, dijo.Y es que este día, los cadáveres de dos hombres y una mujer se localizaron en la colonia Antorchista, en el área de casas Homex. Según se reportó, las víctimas eran un hojalatero, su hijo y nuera.Sobre el caso, García Jiménez explicó que será hasta mañana viernes cuando la Fiscalía General del Estado tenga más detalles.Ante estos hechos, el Mandatario defendió las labores de seguridad en la Capital, destacando que recientemente incluso se reunieron los Alcaldes de la conurbación.“Los operativos sí han dado resultados, no tenemos más que estos hechos aislados, en Xalapa está tranquilo en el tema de homicidios”, dijo.En cambio, el Ejecutivo del Estado comentó que están más pendientes por las extorsiones en la zona, reiterando el llamado para que negocios denuncien.“Donde nosotros estamos más pendientes y estamos operando desde hace un buen rato es en el tema de extorsión y vamos a continuar, queremos tener bien la película y aquí exhortamos a todo tipo de negocio a que haga la denuncia, que no se deje engañar que no permita la extorsión y que de inmediato reporte al 911 cualquier intento de extorsión”, dijo.