Xalapa Jazz Orchestra busca la sonoridad de la big band en “formato reducido”

Jesús Rodríguez, integrante de la Xalapa Jazz Orchestra, nos indicó que los boletos para su concierto de este jueves en el Teatro del Estado están agotados. Sin embargo, está la alternativa de asistir y tener la oportunidad de ingresar, de ocupar la butaca de aquellos que no pudieron llegar.Además, explicó que en esta producción discográfica titulada “Cronología”, hay composiciones realizadas durante la pandemia, trabajos de integrantes del grupo y de músicos de la talla de Édgar Dorantes, Lucio Sánchez, Guillermo Cuevas, así como la participación de la cantante Valentina Marente y de la compositora y arreglista Angélica Alamillo y el saxofonista italiano Rosario Giuliani.Xalapa Jazz Orchestra se formó en el año 2016 y debido a la pandemia cambió su formato a sexteto para tener la oportunidad de poder presentarse ante el público. “Empezamos a tocar como sexteto, sin perder la esencia de la sonoridad de la big band pero en un formato reducido”.Explicó que “la grabación de este disco se vio afectada por la pandemia, en lugar de hacerlo en un estudio de grabación, buscamos un espacio grande, abierto, para tocar como siempre lo hacemos, todo eso, por mantener el espíritu del jazz, de tocar en vivo, grabación que se realizó en Uma el grillo”.“Prácticamente se trasladó el estudio de grabación, hicimos la grabación con un estudio joven, ‘Mangle Rojo’, formado por ingenieros de audio. Ellos hicieron el trabajo de llevar el equipo necesario para grabar, desde los micrófonos, señaladores acústicos, todo un trabajo profesional, en equipo”.“Nos informa el Teatro del Estado que las localidades ya están agotadas, si alguien está interesado en asistir, sugiero asistan y esperar a que, del público que ya adquirió boleto, esperar a personas que no lleguen”Destacó que las salas del Teatro del Estado no deben rebasar el aforo permitido, el cual está establecido por la contingencia. Sin embargo, se puede escuchar el nuevo material discográfico en redes sociales como Facebook o Instagram, o en las principales plataformas de música.“En la orquesta conservamos el espíritu de comunidad, de impulsar un vínculo con la ciudad, de ahí, el nombre Xalapa Jazz Orchestra, de reflejar un poco lo que pasa en la ciudad”.