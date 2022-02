Xalapa modernizará sus estaciones para medir el clima

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, dio a conocer que las once estaciones climáticas que fueron instaladas por la pasada administración municipal en diferentes puntos de la Ciudad serán automatizadas.Lo anterior, dijo, debido a que la empresa que las instaló lo hizo para que operen sólo de manera manual, lo que dificulta la toma de los datos y registros meteorológicos, porque requieren que personal tenga que subir a los lugares donde están a recabar la información."Ya el alcalde Ricardo Ahued nos autorizó actualizar las estaciones climáticas, el problema es que la compañía que las vino a poner las puso manuales, entonces imagínese que tengo que ir a la SEFIPLAN, hasta arriba (del edificio), por una escalera donde hay alto riesgo para poder tomar el clima y la verdad creo que no es lo correcto", manifestó en entrevista.Sardiña Salgado adicionó que el gabinete técnico y científico a su cargo hizo la petición al munícipe, quien dio la luz verde para que el área administrativa del Ayuntamiento le facilite el recurso necesario para hacer la conversión de los dispositivos."Tener las once estaciones climáticas automatizadas para que a través de un sistema nos llegue la información, no que imagínese, tengo que tener once personas corriendo en cada una y las estamos reubicando de acuerdo con la temporada sobre todo de lluvias atípicas, que es esta época y las lluvias normales que tenemos ya con la temporada de huracanes", abundó.El titular de PC Xalapa añadió que ya tienen los sitios a donde se cambiarían algunas estaciones, aunque no contaba con la información a la mano; pero estimó que la automatización no requiere de un gasto excesivo, sino de un aproximado de 200 mil pesos."Fueron instaladas de manera manual pero sí es conveniente hacerlas de manera automatizada porque en segundos nos llega la información, no andar en cara una porque nunca terminamos", precisó.Finalmente, reiteró que las estaciones están funcionando correctamente, sólo que deben operarse manualmente, dificultando así su funcionalidad.