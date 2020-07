Xalapa necesita crear su “Instituto Municipal de la Diversidad Sexual”: Activista

Leonardo Ruiz Moreno, coordinador del movimiento Orgullo Xalapa, consideró que es necesaria la creación del Instituto Municipal de la Diversidad Sexual para que exista una verdadera equidad de género.



"Es necesaria, no solamente aquí en Xalapa, sino en todos los municipios, porque como vemos, aquí en el Instituto de la Mujer nada más están atendiendo a puras mujeres cuando estamos hablando de igualdad y varios casos de agresiones a la comunidad, pues son enviados a la Fiscalía, a la Procuraduría, cuando deberíamos tener unidad de ambos lados. Sí se apoya a las chicas transexuales pero necesitamos que haya equidad".



Las agresiones, la violencia y los ataques de odio no cesan y en este último caso, van en aumento.



"Me han informado que ya van 30 crímenes de odio en el Estado y realmente es preocupante y ya es necesario una alerta, porque tenemos el primer lugar. Estamos esperando el acercamiento con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Guiadáns, para que no se le dé carpetazo a estos crímenes".



De igual forma, lamentó que dentro de la misma comunidad exista la endodiscriminación, es decir, cuando no se acepta a alguien que pertenece a un mismo grupo.



"Lamentablemente, estos casos se siguen suscitando, estamos pidiendo que dentro de la misma comunidad nos respetemos, porque si no es así, cómo le exigimos a la sociedad respeto".



Por lo anterior, pidió a que todos los integrantes de la comunidad LGBTTTI se sumen a las iniciativas y proyectos para lograr visibilizar las necesidades y derechos de este sector.