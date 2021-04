Xalapa no conoce a su Diputado federal, a la 4T le falta rendir cuentas: Américo Zúñiga

Si bien aclaró que no tiene nada malo qué decir de Rafael Hernández Villalpando, abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el candidato de la coalición Va por México a la Diputación federal por el Distrito 10 de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que pocos xalapeños conocen al actual legislador o saben sobre su trabajo en el Congreso de la Unión.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el contendiente por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD), aseguró que esto se debe a que Hernández Villalpando ha perdido la cercanía con los capitalinos, algo que se debe mantener con la visita a las colonias incluso después de obtener la curul.



“A mí me han preguntado, ‘oiga, licenciado, ¿y quien es el actual Diputado federal por Xalapa?’, y la verdad que muy poca gente conoce su nombre y eso es porque se ha perdido la cercanía. Por eso repito, que una de las más importantes ofertas políticas que se deben de hacer a los xalapeños, es regresar la cercanía y rendición de cuentas”, puntualizó.



Sostuvo que los capitalinos tendrán que evaluar y valorar el trabajo que ha desempeñado el morenista como su representante ante la Cámara baja, es decir, si defendió los recursos para la ciudad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cómo ha contribuido al federalismo, qué iniciativas presentó en tribuna, cuántas faltas tuvo a las sesiones y por qué no asistió.



El exalcalde de la capital veracruzana señaló que está dedicado a su persona y se responsabiliza del trabajo que realiza y ha realizado en el servicio público, por lo que dijo esperar que la campaña no esté llena de ataques, denostaciones o agresiones.



“Al contrario, lo que yo quiero es que esta sea una campaña para elevar el nivel de la política y eso lo tenemos que hacer con propuestas claras, eso lo tenemos que hacer con decencia, con diálogo, con debate de respeto. Los xalapeños lo que se merecen no es un circo, no se merecen espectáculos penosos, se merecen que haya una confrontación de ideas”, dijo.



Americo Zuñiga reiteró que la cercanía tiene que ver con regresar a las colonias, con dialogar con la gente, con tener un espacio que pudiera ser físico en donde los ciudadanos puedan acudir a que su Diputado les ayude con una asesoría, con un trámite o algún tipo de gestión.



“Yo sí creo en que esa debe ser una de las principales funciones de los diputados, además de defender el presupuesto, además de legislar por la ciudad y además también de cumplir con las obligaciones que se tienen en San Lázaro”, dijo.



Contento de que lo reconocen



A diferencia de su rival electoral por MORENA, el exalcalde y exdiputado local comentó sentirse muy contento de que la gente lo reconozca y sepa quién es.



“Que la gente sepa que ya he trabajado por los xalapeños y los he representado. Lo que la gente me dice es que ‘a usted ya lo conocemos, sabemos quién es’. Yo no me he preparado para otra cosa que no sea para el servicio público, por eso lo hago con un gran amor, porque es mi voz interna es mi vocación es a lo que me he dedicado, para lo que me preparé y por eso lo hago con tanta pasión”, dijo.



Por ello, comentó que puede salir a la calle y saludar a los ciudadanos, sabiendo que “no le debo nada a nadie, que no ofendido nunca a nadie, también puedo llegar a mi casa, besar a mis hijos en la frente verlos a los ojos y que ellos también sepan que su papá no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. He sido un servidor público responsable”.



Abstencionismo, rival a vencer



El candidato del frente opositor aseveró que el rival a vencer el 6 de junio no es MORENA, sino “el partido más grande de este país que se llama abstencionismo”, además del desánimo que hay en la gente y el hartazgo que hay por parte de la población al ver que no están siendo bien representados.



Acotó que otro adversario es que los partidos políticos “se han vuelto instituciones poco confiables”, de allí que añadió que va a demostrar “la política es útil, que es un instrumento y una herramienta para mejorar la vida de los demás”.



Alianza por la democracia



Zúñiga Martínez expuso que más que una alianza ideológica, la coalición PAN-PRI-PRD es por la democracia y por las instituciones que dichos partidos han logrado consolidar a lo largo de los años y que según él, están siendo atacadas por MORENA.



“Tenemos un país que nos está preocupando el rumbo que se está tomando, donde el federalismo cada vez es más avasallado, donde la coordinación fiscal se ha empobrecido, donde habido una fuga de recursos a proyectos faraónicos en medio de tantas necesidades y eso nos preocupa bastante, creo que esas son de las coincidencias mayúsculas que hay entre las tres fuerzas políticas”, dijo.



Expuso que ante la responsabilidad histórica que tienen estas fuerzas partidistas, se debían unir en las coincidencias y trabajar juntos y no alejarse por sus diferencias.



“Simplemente hay que ver cómo y hacia dónde está el país y qué es lo que se está viendo que hace falta tanto por hacer”.



Detalló que en su oferta política y plataforma que ofrece el frente opositor están 10 puntos que poco a poco se irán dando a conocer durante la campaña, siendo el primero de ellos, el compromiso con el sector público de la salud.



“Vemos con preocupación como los trabajadores del Sector Salud están siendo olvidados en términos de atención y en términos de protección por parte del sistema político de MORENA. Me parece muy preocupante que quienes están a la salvaguarda de las vidas de que quienes están en la primera línea de defensa contra la crisis sanitaria contra el COVID, no están siendo atendidos”, dijo.



Demandó que los profesionales de la salud no sólo del sector público, sino también del sector privado que tienen sus propios consultorios, deben ser inoculados contra el coronavirus, pues han sido relegados de la protección que deben de tener.