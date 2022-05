Xalapa no pondrá trabas a pirotecnia en fiestas patrias o para La Guadalupana

Pese a que desde el 19 de abril se prohibió el uso de pirotecnia con ruido en el municipio de Xalapa; el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dejó entrever que en los festejos del 15 de septiembre y otras celebraciones, incluso religiosas, sí se concederá la autorización.Y es que durante los festejos patrios por el Inicio de la Independencia Mexicana, el Gobierno del Estado generalmente realiza un espectáculo de fuegos artificiales en la Capital y en la Fiesta Guadalupana, el 12 de diciembre, los feligreses católicos también detonan durante las peregrinaciones; actividades que estarían salvadas de la prohibición."Ahí, en el dictamen hay determinadas fechas que pueden ser salvadas en esos temas, el 15 de septiembre exactamente. Tenemos que ver en la publicación (de la Gaceta Municipal) cuáles sí tienen (permitido) y en qué horario para que no haya ningún tipo de problema", expresó en entrevista.Ahued Bardahuil justificó que la pirotecnia que utiliza el Gobierno Estatal ese día es diferente, aunque acotó que checará con sus autoridades para ver el procedimiento que se va a aplicar; así como con líderes religiosos porque en sus festividades católicas también tienden a usar pólvora."Es algo que tenemos que abordar, que tenemos que darle el puntual seguimiento, ellos están conscientes del daño que generan, es una tradición que tiene muchísimos años, se entiende de esa manera pero poco a poco podemos evitar, con que se vaya avanzando poco a poco logramos salud para las personas y los animales", mencionó.El munícipe xalapeño recordó que el uso de los fuegos artificiales afecta a las mascotas, a los adultos mayores con padecimientos, los niños con transtorno del espectro autista, entre otros grupos vulnerables a los estruendos que generan."Ya viene en la redacción observaciones para que se pueda llegar a concluir este aspecto regulados, con permiso, con tiempos y con algo concreto, porque estaba así libre de que yo hoy podía tirar cohetes, mañana, pasado y el lunes; entonces no es lo mismo que se haga por una situación específica a que yo hoy me aviente por mi cumpleaños y tire cohetes", expuso.Comentó que para la festividad guadalupana se le pedirá a la Iglesia y a los devotos que lleven sus fuegos artificiales y celebren pero con cuidado de que no se vayan a lanzar cerca de las casas, donde una fuga en los tanques estacionarios podría provocar una tragedia."Ahí sí estamos mirando para que se les vaya avisando porque son tres o cuatro días de cohetes, que es temporal y se ocasionan problemas. No hay regulación de Protección Civil, pasan por las avenidas pero se puede todo, aquí vamos apoyando este nuevo momento que nos deje la pandemia las festividades, las tradiciones religiosas, políticas, deportivas sin que lo hagamos sin coordinación", aseveró finalmente.