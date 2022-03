Xalapa no requerirá dinero extra ni se endeudará este año: Ahued

La administración municipal de Ricardo Ahued Bardahuil no solicitará una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para hacer frente a los compromisos financieros que tiene este año.Así lo indicó el Alcalde al explicar que eso sería contraer más deuda, por lo que su Gobierno continuará con el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado y que asciende a los mil 663 millones 756 mil pesos.“No hay manera que haya ampliación, no es posible y sería deuda y no queremos endeudar, no queremos adelantar recursos y que después nada más tapemos un hoyo u otro, por eso hicimos esta medida de ajustar financieramente, de ajustar el sueldo de muchas y muchos compañeros”, explicó en conferencia de prensa.En cambio reiteró que se está revisando el gasto corriente rubro por rubro para bajar los costos en algunos insumos que se compraban mal o en exceso.“Bien dice el Presidente de la República si abates la corrupción, sí ahorras unos cuantos pesos entonces sí lo estamos haciendo, estamos siendo más cuidadosos”, destacó ante los reporteros.Asimismo, prometió ser "muy meticuloso" en los subcomités de adquisiciones para analizar las compras, pues los ajustes realizados en los salarios de los empleados de confianza los obligan a ser responsables en la administración de los recursos públicos de la Alcaldía.“Aquí no hay moches, aquí no hay corrupción y no va a haber corrupción en obra pública, no se va a encarecer porque estemos haciendo actos de corrupción, eso traería consecuencias lamentabilísimas entonces estamos vigilando con transparencia”, aseveró.Ricardo Ahued enfatizó y advirtió que si algún funcionario de su administración pide un peso “se va mañana y haremos el procedimiento legal"."No hay aquí manera de que alguien venga a contratar una obra y le pida dinero y si es así yo mismo doy un paso al frente para que se tomen las medidas legales adecuadas porque éste es el patrimonio de los xalapeños”, afirmó.Además, reiteró que buscarán acabar con los baches en las calles de la ciudad, adelantando que este año se harán más de 180 acciones en obra pública con base en la justicia social.