Xalapa paga mucho por Dirección de Turismo y no se utiliza, acusan ediles

La regidora Ana María Córdoba Hernández, solicitó el cambio de sede de la Dirección de Turismo que actualmente se encuentra en la calle Miguel Palacios, pues dijo, se paga de manera mensual un inmueble que no está siendo utilizado como debería.



"Con todo respeto para mis compañeros de turismo, pero creo que esa oficina debería de cambiarse a algún otro espacio propio del Ayuntamiento ya que como tal, realmente no ha funcionado tanto nuestro director como los compañeros como debería de ser".



Lo anterior lo manifestó la edil durante Sesión Ordinaria de Cabildo, luego de que a propuesta del regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, se aprobara el Programa Anual de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 2021.



"Creo que esa renta nos la pudiéramos ahorrar en beneficio de algunas otras acciones. Propongo el espacio en el ayuntamiento que deja la Secretaría", dijo Córdoba Hernández.



De igual forma, el regidor Rafael Pérez Sánchez, se sumó a la petición de su homóloga y solicitó reubicar a la Dirección en un lugar adecuado para los turistas.



Ante ello, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, mencionó que se tomará en cuenta la solicitud de los regidores, pero justificó que la Dirección se encuentra en un inmueble de fácil acceso para los turistas que lleguen a la capital.



"Si bien ha disminuido su actividad, es un lugar que tiene una ventaja que es el hecho de que es un lugar con muchos turistas que pasean. Lo que se busca es que la atención a los turistas esté en un lugar que permita hacer esto. Por la pandemia ha disminuido la actividad, por eso creo que es conveniente examinar ésta propuesta".



Al finalizar, los funcionarios aprobaron el Programa Anual de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 2021, en el que se estableció continuar con la renta de doce inmuebles, cinco menos que en 2020, que son ocupados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); las direcciones de Desarrollo Económico, Gobierno Abierto, Medio Ambiente y Sustentabilidad.



También, por las direcciones de Participación Ciudadana, Desarrollo Urbano, el Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, entre otras áreas.



“Además se redujo el número de inmuebles en renta y se mantienen los montos de arrendamiento de 2020, sin incrementos, logrando ahorros importantes. Cabe destacar que cuando entramos a esta administración municipal, las bodegas no tenían el número de bienes que actualmente tienen, cuyo valor creció de cerca de 800 mil pesos a más de 6 millones de pesos”, destacó el alcalde.