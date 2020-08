Xalapa pedirá a municipios aledaños adoptar modificaciones a Ley Seca

El ayuntamiento de Xalapa, pedirá la colaboración de los municipios de la zona metropolitana para unirse al mes de evaluación de los nuevos lineamientos y modificaciones de la venta de bebidas alcohólicas y la Ley Seca.



"Un acuerdo que se estableció, es que las cámaras van a hacer el exhorto, y yo también lo estoy haciendo, que todos los presidentes municipales de la zona metropolitana, a que lo hagamos todos de la misma forma, porque si no, lo que puede ocurrir es un efecto desafortunado, que, si cerramos aquí, se van a otro municipio a conseguir más alcohol. El exhorto es que todos tengamos la misma idea, un mismo horario, una misma regla", señaló el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.



El Alcalde informó que tras una reunión con los integrantes del Consejo de Seguridad y Salud sobre el COVID-19, se llegó a la conclusión de ampliar el horario de venta de bebidas alcohólicas.



"Se consideró que podemos hacer un esfuerzo como sociedad para que la reactivación económica empiece a ocurrir de forma responsable, y se acordó que se va hacer una prueba durante un mes que aumente el horario para que los restaurantes puedan ofrecer a sus clientes tres o cuatro copas de vino o cerveza y puedan transitar a una reactivación de la economía".



El primer edil, indicó que se evaluará durante un mes, y en el caso de tener efectos indeseables, se regresará a la Ley Seca que se venía ejerciendo durante los últimos meses de contingencia sanitaria.



Enfatizó que aquellos restaurantes que no tengan la licencia para venta de bebidas embriagantes, no podrán llevar a cabo dicha actividad, y en el caso de detectar alguna que lo realice, serán sancionados.



"Los bares siguen cerrados, esto es para los establecimientos de conveniencia y restaurantes. Estas medidas que estamos tomando, toman vigencia a partir del lunes".



Como ya se había manifestado las modificaciones en horarios serían de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas, sábados de 12:00 horas a 20 horas y domingo sin venta, alternativa que podría ejercerse en los municipios aledaños a la capital del estado.