Xalapa sigue siendo una ciudad de lectores, afirma dueño de librería

Aunque se pudiera pensar que las librerías en Xalapa también resultaron afectadas por la pandemia COVID-19, algunas lograron sobrevivir e incluso repuntar sus ventas.



Lo anterior lo comentó Eligio Ramírez Ríos, dueño de la librería “La Rueca de Gandhi”, pues aseguró que Xalapa continúa siendo una ciudad de lectores.



"Me he mantenido e incluso puedo decir que me ha subido la venta. Me siento muy agradecido porque sí hemos implementado otras opciones de venta. Tenemos varias páginas (web) y hemos utilizado las redes sociales".



Reconoció que han tenido que adaptarse a las necesidades de los clientes, vendiendo a través de las redes sociales e implementando la entrega a domicilio, “todas estas estrategias con las medidas sanitarias”.



Destacó que muchas veces es posible pensar que la población está buscando los formatos digitales pero descartó este hecho pues la gente sigue solicitando libros en físico.



Asimismo, aseguró que los audiolibros resurgieron los últimos meses después de haber sido desplazado los últimos años.



"El audiolibro otra vez empieza a salir, a estar en el mercado. Había quedado atrás pero ya está regresando. Esto indica que al final no importa el formato, la gente quiere leer. Yo creo que actualmente las librerías somos espacios muy importantes, no sólo en esta ciudad sino en todos lados".



Por ello, invitó del 10 al 23 de diciembre, al Mercado de Libros, que se realizará en Xalapeños Ilustres, número 35, a partir de las 10:00 horas hasta las 19:00 horas.