Xalapa sigue sin arrancar obras al primer cuatrimestre del 2020, acusa oposición

Ediles del Ayuntamiento de Xalapa lamentaron la serie de problemáticas que se presentaron durante el ejercicio fiscal 2019, correspondiente al área de Obras Públicas, y pidieron darle prontitud a las obras de este año.



Durante la Sesión Ordinario de Cabildo, tras aprobarse las cifras de los cierres del ejercicio fiscal 2019, correspondiente a los Fondos de Aportaciones del Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun-DF), Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), Bursatilización 2016 sentencia, Fortafin, y Recursos Fiscales 2019, donde se concluyó que se reintegrarán casi 11 millones de pesos a la federación, regidores lamentaron el hecho de que nuevamente se regrese dinero.



Ante dicha situación, el regidor octavo del Ayuntamiento de Xalapa, Pedro Antonio Alvarado Hernández, pidió reforzar la dirección y el trabajo que se está haciendo en el área operativa de obras públicas.



"El año pasado regresamos cerca de 19 millones de pesos del ejercicio fiscal 2018, y este 2020, estamos regresando con estos 11, más los 4 de enero, son más de 15 millones del ejercicio 2019. Es muy importante reforzar esta área".



Así también expuso que estando en el cuarto mes, aún no cuentan con avance en obras para la ciudad.



"Llevamos la misma ruta, estamos por concluir el cuarto mes y estamos en cero por ciento de avance en obras pública".



De igual forma, Juan Gabriel Fernández Garibay, señaló que es crítico que aún no se tengan las obras para la ciudad, por lo que solicitó realizar una revisión en el área de Obras Públicas.



"Creo que el gran problema es la falta de proyectos, hay proyectos muy sencillos. Debemos hacer fluir el presupuesto, no nos podemos dar el lujo de devolver un sólo peso. Yo siento que está igual de mal la omisión y la corrupción. Si se hubieran tenido los proyectos adicionales, se hubieran podido colocar los recursos".



A esta exigencia, se sumó su homóloga, Consuelo Ocampo Cano, quien lanzó un exhorto a la titular de dicha área, la directora Sulekey Citlalli Hernández Garrido, de dar inicio con las licitaciones a los proyectos para el ejercicio 2020.



"Yo sí quisiera hacer un exhorto a la dirección de obras públicas para que a la mayor brevedad posible se tengan los proyectos e inicie el proceso de licitación para que no tengamos retrasos. Creo que no debemos permitirnos que está situación atípica nos perjudique. Creo que urge iniciar el proceso de licitación de las obras, y también necesitamos revisar el presupuesto de los recursos propios", finalizó.