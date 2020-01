Xalapa supera al puerto de Veracruz en robo de autos, según la SEGOB

Entre enero y noviembre del 2019 que recién concluyó, se robaron en el estado de Veracruz 4 mil 425 automóviles (25.7% menos que en el mismo periodo de 2018), la mayoría de ellos hurtados en la región de Xalapa, que desbancó a la ciudad de Veracruz del primer lugar en este delito, según datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).



En el último Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2019, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob, correspondiente al periodo enero – noviembre de 2019, se indica que las ciudades de la entidad veracruzana con el mayor número de robos de automóviles fueron:



Xalapa con 605 (143 robados con violencia y 462 sin violencia)

Veracruz con 404 (128 robados con violencia y 276 sin violencia)

Coatzacoalcos con 274 (150 robados con violencia y 124 sin violencia)

Poza Rica con 243 (63 robados con violencia y 180 sin violencia)

Córdoba con 242 (158 robados con violencia y 84 sin violencia).



En estos cinco municipios se robaron de enero a noviembre del 2019, un total de mil 769 automóviles, casi el 40 por ciento del total (39.9%).



Destaca el hecho de que la ciudad de Córdoba sigue siendo la primera del estado de Veracruz con el mayor número de robos violentos de automóviles con 158, seguido de Coatzacoalcos con 150 y de la capital del estado, Xalapa, con 143.



Precisa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la información sobre incidencia delictiva municipal, corresponde a los presuntos delitos cometidos en esa demarcación territorial y que obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.



Advierte también que los delitos no denunciados o aquellas denuncias en las que no hubo suficientes elementos para presumir la comisión de un delito, se excluyeron de este informe.



Por otra parte es importante destacar que el robo de automóviles en el estado de Veracruz descendió en el periodo enero a noviembre de 2019, con respecto al 2018.



Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob indican que mientras en los primeros once meses del 2018 se robaron en la entidad veracruzana 5 mil 962 automóviles, la cifra descendió a 4 mil 425 para el mismo periodo de 2019, por lo tanto la reducción fue del 25.7 por ciento.



En el 2019, con respecto al 2018, prácticamente en todos los municipios veracruzanos descendió el robo de automóviles, ya que por ejemplo:



Veracruz pasó de 918 en el 2018, a 404 en el 2019: esto es menos 54.4%

Xalapa pasó de 792 en el 2018, a 605 en el 2019: esto es menos 23.6%

Coatzacoalcos pasó de 456 en el 2018, a 274 en el 2019: esto es, menos 39.9%

Poza Rica pasó de 363 en el 2018, a 243 en el 2019: esto es, menos 33%

Córdoba pasó de 354 en el 2018, a 242 en el 2019: esto es, menos 29.8%.