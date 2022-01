Xalapa tendrá bodas colectivas, esperan unir 350 parejas este año

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dijo que este año sí habrá bodas colectivas, esperando que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil permita que se beneficien con este acto unas 350 parejas de la Capital.“Nada más estamos a la espera de que nos autoricen el número de personas que vamos a poder beneficiar y en qué fecha es la más viable para que no vayamos a perjudicar su salud, que siempre será lo más importante”, manifestó.En entrevista, señaló que los interesados en contraer nupcias podrían ahorrarse al menos mil 700 pesos, al ser un trámite gratuito.“Desde los mil 500 pesos que sería el costo del matrimonio más bajo, que son mil 70 pesos, más 360 pesos del acta, más unos 200 pesos de trámites prenupciales, desde lo más barato hasta unos 2 mil pesos más si se hacen los exámenes en laboratorio privado, entonces es un gran ahorro para los xalapeños”, destacó.Martínez Corona comentó que el año pasado, al estar fuerte la pandemia de COVID-19, se logró apoyar a 250 contrayentes pero recordó que en 2019 la cifra de matrimonios se situó en 950.“Pretendemos que este año, el Alcalde nos permita beneficiar a 350 parejas, el año pasado se hizo un evento muy moderado, fueron 250 a comparación de 2019 que casamos 950 parejas en un evento masivo, lo que no es muy propicio por estas condiciones de contagios”, expuso.Para participar de las bodas colectivas, el Oficial del Registro Civil en la Capital precisó que los novios deben presentar las actas de nacimiento de ambos, llenar una solicitud, entregar copias de sus INE, además de su CURP y no necesitan presentar testigos.“No van a pagar los exámenes prenupciales porque se les van a exentar mediante un formato especial, porque lo que buscamos es regularizar familias que ya viven en unión libre y cuentan con hijos, esto nos permite exentarlo, los cuales varía de 200 a 2 mil pesos y también van ahorrar el formato de mil 70 pesos que cuesta el matrimonio más barato en Xalapa”, comentó José Luis Martínez Corona.