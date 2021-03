Xalapa tendrá cuartel de la Guardia Nacional

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez autorizó al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, firmar la escritura pública con la que se formaliza la enajenación a título gratuito y condicional de una superficie del Ex Ejido Emiliano Zapata del municipio de Xalapa para la construcción de un Cuartel General de la Guardia Nacional.



Con ello, se da cumplimiento a la autorización del Congreso del Estado para enajenar una superficie del terreno que colinda con el bulevar Xalapa-Coatepec, a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).



El Acuerdo del Gobernador señala que, si no se cumpliera con esa finalidad, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revirtiéndose al patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz.



Cabe mencionar que el Comisario G.N. Sergio Armando Moreno González, coordinador en Veracruz de la Guardia Nacional, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo la donación de un predio, con las características de servicios indispensables, para destinarlo a la construcción de un nuevo Cuartel General de la Guardia Nacional, con el objeto de proporcionar seguridad y reducir o inhibir la incidencia delictiva que se presenta en los distintos puntos del Estado.



Por lo que el titular del Poder Ejecutivo solicitó autorización del Congreso del Estado para enajenar a título gratuito y condicional una superficie del terreno del Ex Ejido Emiliano Zapata propiedad del Gobierno del Estado.



Dijo que uno de los principales objetivos que establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 es preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Veracruzano, así como el de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, con apego a los derechos humanos.



Además, la SEDENA es una dependencia de las Administración Pública Federal Centralizada, cuya misión es defender la integridad, la independencia y soberanía de la Nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.