Xalapa, tercera ciudad a nivel nacional con el servicio de agua potable más costoso

Al considerar como positivo el pago de los servicios ambientales, pero no a costa de los usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua, señaló que es la capital veracruzana la tercera ciudad que más caro cobra el servicio de agua potable a nivel nacional.



En entrevista, hizo un historial del costo que se ha venido teniendo desde el 2007 a la fecha. En ese tiempo, dijo, el metro cúbico del vital recurso tenía una tarifa de 9.87 pesos, en el área residencial y en un consumo promedio de 30 metros cúbicos por mes. Sin embargo, éste fue subiendo y en el 2018, su costo alcanzó los 25.81 pesos por metro cúbico.



Y este incremento no paró ahí, ahora en el 2021, se cobra en 30 pesos el metro cubico, una tarifa que nos pone en los primeros lugares a nivel nacional, con un impacto de más del 261% de aumento, añadió.



Expresó que ahora el ayuntamiento local y CMAS, lo que están haciendo es subir la tarifa al aplicar un supuesto cobro por servicios ambientales, lo cual a su juicio dijo que la idea es extraordinaria, pero que no se debe ajustar al futuro ni pagar los usuarios, pues se golpea más la deteriorada economía familiar.



Mostrando los recibos que paga por el servicio de agua potable, dijo que en el 2009 la tarifa residencial mínima mensual alcanzaba los 88 pesos; en el 2010, se incrementó a 99; en el 2011, a 124; en el 2012, a 116; en 2013 a 138 y así sucesivamente, por lo que este servicio se ha incrementado cada mes; “mes con mes sube un peso; eso es inaceptable; es una decisión unilateral que impacta a todas las familias”, abundó.



No obstante, admitió que la calidad del agua que se proporciona a las familias xalapeñas es buena, aunque no se tiene buena distribución, motivado por las fugas que se tienen debido a que las tuberías están viejas.



