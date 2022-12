Xalapa tiene nueva marca turística

El Ayuntamiento de Xalapa presentó oficialmente este martes su marca turística, que servirá de identidad para atraer a más visitantes, y la cual fue definida por el director de Turismo, Josué Vázquez González, como "fresca", "vigente" y que resume los atractivos principales de la Capital del Estado.Durante la presentación en la Sala de Expresidentes del Palacio Municipal, el funcionario dijo que en la confirmación de este logo se privilegió la participación social y el talento de los residentes de la ciudad, siendo elegida la propuesta ganadora por un jurado calificador integrado por expertos en Diseño, Mercadotecnia, Artes Plásticas, y los integrantes de la Comisión Edilicia de Turismo."Es una marca fresca, una marca vigente, una marca que consideramos va a ser un referente, no sólo en el Estado, sino a nivel nacional y por qué no, internacional", destacó acompañado por ediles y funcionarios del área a su cargo.Acotó que la intención es que no sólo dure los cuatro años de la administración municipal actual, como ha ocurrido con las dos marcas turísticas anteriores, sino que trascienda para las siguientes.Recordó que a la convocatoria se registraron 60 personas, de las cuales recibieron 31 expedientes que fueron integrados, analizados, revisados y evaluados.Al revelar el diseño, explicó que éste cuenta con elementos vigentes acordes a las tendencias del sector, siendo el primero referente a la cultura y la música representada por notas musicales que conforman una columna.Otro elemento muestra un grano de café, aludiendo que Xalapa es parte de las regiones cafetaleras más importantes del país; asimismo, se observa un ave, haciendo referencia a la gran biodiversidad de especies que hay en esta urbe y por último, incluye una imagen alusiva a los parques y jardines, como muestra de la naturaleza y el bosque de niebla que caracterizan a la Atenas Veracruzana.Sobre los colores que conforman la marca, explicó que se trata del morado que representa creatividad, magia, sabiduría y espiritualidad; el rosa mexicano que representa alegría, música, entusiasmo y optimismo; el turquesa: inspiración, tranquilidad, frescura y equilibrio emocional; el amarillo: juventud, belleza, modernidad y hospitalidad; y el verde, que representa la naturaleza, la biodiversidad y el bosque de niebla.Vázquez González aseguró que esos elementos diferencian a Xalapa de otros destinos turísticos y le dan "una cierta ventaja competitiva" en el segmento de viajes y esparcimiento.