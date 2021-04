Xalapa, “un caos sin rumbo” por culpa de sus gobiernos

La ciudad de Xalapa experimenta las consecuencias de una falta de planeación, orden y legalidad por parte de los Gobiernos en turno y dicha problemática se refleja incluso en los municipios conurbados a la Capital.



Al participar en la mesa de diálogo "La interacción y aportación en las decisiones de la sociedad" de Al Calor Empresarial, por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con Mauricio Cuevas Gayosso, el contador y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Gerardo Libreros Cobos; la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Idheanna Gómez Ortiz; el integrante del Colegio de Arquitectos de Xalapa, Marco Antonio García Hoyos y el empresario de la construcción Augusto Zamora coincidieron en la necesidad de una mayor necesidad de participación de los ciudadanos y los colegios en la toma de decisiones del Gobierno.



Al respecto, señalando el problema con el ambulantaje, Libreros Cobos observó que la ciudad requiere “orden y legalidad”.



“Siempre lo hemos comentado desde nuestra trinchera y hemos hecho mucho hincapié en el aspecto de la legalidad, la legalidad nos da orden, certeza, hay reglamentos, leyes que se tienen que aplicar que por alguna otra cosa no se aplican”, dijo.



Reprochó que el comercio informal gana terreno, al grado que es el 60 por ciento de la economía del país pero los ambulantes no pagan impuestos, bloquean vialidades, escapan de la regulación y perjudican a las empresas establecidas.



Libreros Cobos citó el ejemplo de Orizaba, en donde si bien no se prohíbe el comercio, se aplica el reglamento de no obstruir la vialidad.



Demandó que las autoridades dejen de trabajar “a partir de ocurrencias” y se les exija formar un Consejo Ciudadano con personas honorables para establecer el desarrollo necesario de Xalapa.



Y si bien las Cámaras y los Colegios son buscados por las candidatas y los candidatos en campaña, al final se les relega cuando se convierten en funcionarios públicos.



Por su parte, la empresaria Idheanna Gómez Ortiz igual coincidió en la ausencia de un “rumbo” o de una reducción “de trabas”, a pesar de una alineación del Gobierno Estatal con el Ayuntamiento.



“No importa si es el mismo Gobierno, o el partido, no ha habido la disposición que se haga bien y en muchos, muchos puestos no está la persona con el suficiente perfil para poder realizar el trabajo. Hay muchos compadrazgos, que ponen al amigo pero que no tienen idea del tema”.



Criticó que no se tiene una certeza de hacia dónde va Xalapa y dicha situación prevalece desde seis.



Por ello, urgió a que los ciudadanos y los empresarios sean tomados en cuenta siendo estos los especialistas en su ramo.



Marco García Hoyos, del Colegio de Arquitectos, compartió la visión que Xalapa “no tiene rumbo” al existir una infraestructura deficiente o en su caso, insuficiente.



“Una de las cosas que nos preocupan más, por ejemplo, es que de repente haya una persona que diga: ‘Así se van a hacer las calles, se van a achicar’ y no se toma en cuenta a los colegios o especialistas existentes para que digan ‘¿tú qué opinas?’. Sí vemos un caos, estamos preocupados”.



Recalcó que debe existir una planeación a largo plazo para la ciudad, proyectada rumbo a 30 años, que incluya los tiempos y procesos sobre cómo crecerá.



Coincidió en la necesidad de un colegiado ciudadano autónomo, integrado por diferentes especialistas, para dar certeza, seguimiento y planeación.



Asimismo, el ingeniero Augusto Zamora Lara, presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMPDROC), exhibió que la infraestructura de Xalapa no aumentó a la par del incremento de la población.



Prueba de lo anterior es que la Reserva Territorial se redujo a uno por ciento, esto es, no existe espacio hacia para crecer y aunque existe conurbación con los municipios colindantes, estas demarcaciones igual heredan los problemas de la metrópoli.



Tales problemas incluyen la disposición de la basura y el tratamiento de las aguas residuales y en un ejemplo del rebase de la infraestructura, las calles de la ciudad comienzan a colapsar por la intensidad y la frecuencia del tráfico.



A pesar de las carencias, destacó que Xalapa es idónea para el desarrollo de empresas de innovación y tecnología, gracias a su capital humano e intelectual.