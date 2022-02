Xalapa y Coatzacoalcos, donde más se comete narcomenudeo

Durante los últimos 10 años, Xalapa se posiciona como la segunda ciudad de mayor incidencia en narcomenudeo, de acuerdo con la propia Fiscalía General del Estado (FGE).Información proporcionada por el organismo autónomo confirmó que Xalapa es uno de los municipios donde más ha incrementado este delito, junto a Coatzacoalcos, que ocupa el primer lugar.Los datos, de 2012 a 2021, indican que fue durante los últimos dos años de gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero cuando el delito se disparó.De esta manera, tiene un acumulado de 285 casos en una década: de 2012 a 2017, la Capital sólo registró 14 eventos de este tipo. Pero desde 2018 el delito se salió de control, pues de registrar sólo un caso un año antes, para esa fecha cerró con 18.Posteriormente, no hizo sino ir al alza, pues en 2019 se cuentan 37; en 2020 hay registro de 89 y para 2021, la cifra fue de 127.Por cuanto hace a las colonias con más incidencia, se encuentran el Centro, con 30 casos; la Revolución con 11, Carolino Anaya con 5, Casa Blanca con 7, José Cardel con 5, Obrero Campesina con 5, Progreso con 6, Rafael Lucio con 5.En el caso de Coatzacoalcos, se han registrado 310 eventos y a diferencia de Xalapa, este municipio se ha mantenido con ligeros incrementos o disminuciones.De esta forma, la Fiscalía informa que en 2012 hubo 15 casos; en 2013 se registraron 35. Para 2014 la cifra fue de 5 casos. En 2015 fueron 21. Para 2016 la cifra bajó a 18.Pero para 2017 volvió a incrementar hasta los 48 eventos; durante 2018 bajó a 30; para 2019 subió a 51 y en 2020 nuevamente bajó a 18. Finalmente, para 2021 los eventos se situaron en 69.Cotaxtla, el tercer municipio con mayor incidencia, es un caso particular. Los datos de la Fiscalía refieren que de 2012 a 2016 no se registró un sólo caso de narcomenudeo. Sin embargo, desde 2017 a 2021 se registraron 274 eventos.