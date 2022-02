Xalapeña a la que camión de basura le aplastó la mano, vuelve a pedir ayuda al Alcalde

Ante la falta de apoyo, Nayeli Lisbeth Rincón Cárcamo, quien el 29 de enero sufrió accidente en camión recolector de basura, solicitó nuevamente la atención inmediata de Ricardo Ahued, expresó que aunque ya recibió ayuda del Alcalde, no es suficiente.Explicó que después del accidente pudo evitar la amputación, sin embargo, se le tuvo que realizar una operación, por lo que requirió apoyo monetario, mismo que afirmó fue otorgado por el Alcalde."Del municipio no he recibido ninguno más que gastos médicos y eso, el Alcalde me dijo que me lo daba por parte humana de él pero necesito más que eso, voy a estar incapacitada 3 meses, en 3 meses ¿Que voy a hacer? ", añadió.Ante esta problemática, mencionó que no se ha dado la oportunidad de dialogar nuevamente con el mandatario municipal, además de que por parte de su trabajo se hagan responsables.Además, expuso la situación en la que se encuentran sus demás compañeros y ella, pues al no tener contrato, están desamparados ante los accidentes."No tengo contrato, soy una más de plancha, llevo ya 2 años trabajando ahí y no he podido encontrar un contrato, somos muchos que necesitamos que nos respalde el Gobierno (...) Ellos también corren muchos riesgos, o sea que están esperando que pase otro accidente para que reaccionen", expresó.Declaró que la recomendación que le dio el munícipe fue de demandar a los culpables del accidente, pues aseguró se trata de "una mafia", a lo que ella se negó."Él lo único que me dijo es que esto es una mafia, que yo tengo que demandar. Yo no tengo que demandar a mis compañeros, mis compañeros también siguen órdenes", concluyó.