Xalapeña afirma que su vecino la intentó matar por pleito de herencia

Tras manifestarse en la plaza Sebastián Lerdo, Raquel del Moral Sánchez, víctima de una presunta agresión, se encadenó en una de las columnas de Palacio de Gobierno para exigir protección y que Francisco "N", su supuesto agresor, sea detenido por intento de homicidio.



La fémina explicó que presentó la denuncia 1846/2020 en la Fiscalía General del Estado (FGE), tras haber sido víctima de un supuesto intento de homicidio, por Francisco "N", por el pleito de una herencia.



"Él apedreó mi casa, me agredió con un martillo, intentó matarme, me amenazó con matarme si yo no hacía lo que él quería en ese momento. Pide dinero de una herencia pero no hay. Quisiera que la Fiscal me apoye, que el Gobernador, porque no se ha hecho nada".



Refirió que los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, sobre la calle Limón del fraccionamiento Higuera, en Xalapa y aunque ya fue denunciado a las autoridades correspondientes, no se le ha brindado la protección para sentirse segura.



"Quiero que me resuelvan. Él intentó matarme, ya se puso la denuncia, me han traído de aquí para allá. Él es mi vecino, no somos absolutamente nada. Él dice que por la herencia es que me agredió, mi padre era su cuñado. Me dijo que si no lograba nada conmigo, pues iba contra mis hijos, yo tengo dos hijos pequeños y están nada más conmigo".



Además, agregó que en la FGE no se le dio el seguimiento adecuado y ni le realizaron la valoración psicológica.