Xalapeña de 69 años lleva un año intentando acceder a pensión de Bienestar

Molesto por la demora que ha sufrido su madre, Carolina Aguilar Herrera, para acceder a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Agustín Antonio Aguilar acusó a funcionarios de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo de no atender el caso y sólo "darle vueltas" sin que haya una solución."Mi mamá se registró para el Programa del Adulto Mayor desde hace un año y dos meses y desde esa temporada ha sido vuelta y vuelta, tiene 69 años de edad y necesita la pensión porque no recibe otra de ninguna institución. Hemos venido, y cada vez nos mandan con diferente persona (...) Esto ya se ha tornado como una burla para la población o la gente necesitada y es algo que tienen por derecho", cuestionó.Recordó que ella se registró por primera vez en octubre del 2021, pero tras varios meses sin recibir el apoyo acudió a preguntar el motivo, informándole que ello se debía a que hubo un error en el registro y que debía ser inscrita nuevamente, lo cual ocurrió en mayo de este año."Mes con mes le decían que ya iba a salir, pero en mayo le dijeron que se habían equivocado en la dirección de registro y las personas que los registraron, porque ellos piden una credencial de elector, que se habían equivocado con una letra y entonces tenía que volver a registrarse. Entonces es una estrategia que ellos tienen para tener más tiempo", aseguró.El inconforme acotó que en junio pasado habló con el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quién junto a la responsable del programa de la pensión, se comprometió a que en octubre su mamá ya recibiría su dinero, pero no ocurrió."Es la fecha y no ha cobrado, seguimos con una persona con otra, ya hablamos con Edgar, con Carlos Barradas, la directora (del programa) nunca nos atendió, lo único que hace es reírse, no nos atiende", denunció durante la entrega de tarjetas a beneficiarios del Programa de Atención a Personas con Discapacidad en el Gimnasio Omega.