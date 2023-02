Xalapeña denuncia que desde hace 3 meses carece de agua potable

Buen día, equipo de alcalorpolitico.com y lectoresLes escribo para evidenciar la falta de responsabilidad por parte de CMAS Xalapa, ya que, desde el mes de noviembre del 2022 llamé para poner un reporte por falta de servicio, me dieron el folio 896719, dijeron que a más tardar en 72 horas enviarían personal para solucionar la falta de servicio, así me han llevado y han pasado casi 3 meses. Hoy he estado marcando al área operativa y no responden (2288195439), la jefa del Call Center dice comprender mi situación pero que no responden, le pregunté qué podía hacer y pues seguir llamando nada más, porque ahí sólo es el Call Center.Si he esperado es porque las veces que me respondieron la llamada decían que en ese día mandaban la cuadrilla. Hoy dicen que ese folio fue dado de baja. Hemos tenido que comprar el agua para los servicios básicos; sin embargo, en el recibo de pago anual no hacen un ajuste por los meses que no hemos tenido agua.Y como en el área operativa no responden ni atienden, le hago un llamado al Ingeniero Víctor Castillo Olivares director del área, a atender los reportes de la ciudadanía, pues su equipo de trabajo deja mucho que desear por decir lo mínimo.Gracias por su atenciónAtentamenteLuz Mendoza