Una persona de la tercera edad se manifestó en el Centro de Salud "Dr. Gastón Melo", en Xalapa, para exigir que le apliquen la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.Con una cartulina en la que le pedía el apoyo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para recibir la dosis del biológico este jueves, al definirse como una persona con discapacidad auditiva, expresó que su médico le recomendó que fuera de Pfizer porque es de "más prestigio"."Yo estaba enferma cuando me tocaba la vacuna, desgraciadamente, no es negligencia, simplemente estaba muy enferma y ahorita me mandaron de Bienestar para acá porque estaban poniendo la vacuna Pfizer, porque es la que necesito, mi doctor me monitorea y me dijo que sólo esa me puedo poner por mi intolerancia a los medicamentos", dijo.Visiblemente molesta por la negativa a suministrarle la dosis en el Centro de Salud, acotó que le propusieron que se esperara a la próxima semana, que habrá una jornada para rezagados, pero le aplicarían la de CanSino, la cual rechaza porque no le conviene."Aquí me niegan la vacuna, me dan una de rezagados pero la CanSino y ésa me dice el doctor que no es conveniente porque yo estoy alterada del sistema inmunológico, soy alérgica e intolerante a muchos medicamentos, y la Pfizer por tener mayor prestigio", puntualizó.Aunque evitó decir qué enfermedades padece, la señora de 68 años de edad indicó que había estado enferma desde hacía año y medio, coincidiendo con el inicio de la Pandemia, pero ya se recuperó y requiere ser inoculada para protegerse contra el Coronavirus.