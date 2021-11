Xalapeña expone a vecinos problemáticos y que autoridades se deslindan de intervenir

Buen día:Desde que llegué a vivir aquí en la colonia Veracruz, hace 20 años, mis vecinos han sido un problema porque dejaban que su perro se metiera a mi casa a jalar el mantel de mi mesa, que se comiera mis gallinas, etcétera. Y finalizaron con la construcción de un muro, el cual no respeta el lindero, me roba terreno y pusieron un firme de cemento por el cual se filtra el agua y daña mis paredes, aparte que la taladran, la golpean, le recargan cosas y eso provocó que mi pared se rompiera.El día de hoy acudí a la Fiscalía de Xalapa a demandar a la señora Eliza R. V. pero ahí me dijeron que no podía proceder la demanda porque ya había pasado más de un año de la construcción del muro.También acudí a Desarrollo Urbano y Ambiental para que ya no hicieran ruido pero eso no sirvió, porque después de que expuse que hacían ruido, ellos en forma de venganza hacían más y el ruido era muy fuerte de noche; para ser exactos a las 12 de la noche y terminando a la 1 de la mañana.El día ayer pude grabar a mi vecina haciendo ruido con una reja que ahí pusieron, yo le dije a la chica que dejara de hacer el ruido pero con dolo pego más fuerte, así que, por favor, solicito su ayudaAtentamenteAdelina P. L.Teléfono: