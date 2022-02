Hola, buenas tardes:Ojalá puedan apoyarme haciendo una publicación en su página sobre la búsqueda de una credencial del elector/INE, ya que no he podido encontrarla y me urge muchísimo.Se extravío el día jueves 10 de febrero entre la colonia FREDEPO y la Miguel Alemán Valdés; la credencial está a nombre de Estrella Yamilet Sayago Alonso.Si alguien la vio favor de comunicarse al número 228 421 28 06.Agradezco la atención y el apoyo.