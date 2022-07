Xalapeña reclama al Ayuntamiento indemnización por uso de su predio por CMAS

Por la supuesta explotación ilegal del terreno de su propiedad desde hace 24 años por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), la señora Alicia Malpica Vázquez se manifestó en los bajos del Ayuntamiento Capitalino para exigir el pago de una indemnización.En entrevista, dijo que el terreno se ubica en la colonia Xoloxtla, de Xalapa, camino a San Antonio y Santa María, del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, frente a instalación de de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que pide una compensación de 3 millones de pesos."No me quieren dar ni compensación ni indemnización por los 24 años que explotaron mi terreno (...) Legalmente me tendrían que dar como 60 millones de pesos, pero les pido 3 millones de pesos y no me los quieren dar. Eso ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero yo no quiero más papeles, ni más pleitos, necesito que se me indemnice", manifestó.Malpica Vázquez comentó que en 2021, tras la intervención de Derechos Humanos, la paramunicipal retiró los tubos, dejando de utilizar el predio para el paso de los mismos; sin embargo, sigue sin recibir la compensación reclamada."Tuvieron que sacarlo porque sin mi permiso no podían haber hecho eso, es un abuso, es un delito constitucional y lo sabe el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo sabe el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y todas las dependencias del Gobierno, los abusos que cometen", aseveró.Afirmó que es dueña del predio desde 1991 y en 1994, durante la administración municipal de Armando Méndez de la Luz y el gobierno de Patricio Chirinos Calero, es que comenzó la explotación del terreno sin su consentimiento."Me dieron un documento donde firmaron que no podían retirar el agua (las tuberías) porque abastecía a 10 mil usuarios de Xalapa, en la calle Lucio, todo el norte, pasaba el vital líquido por mi terreno, sin mi consentimiento", reafirmó visiblemente molesta.