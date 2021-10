Xalapeña se dice engañada en compra de flor de cempasúchil

Xalapeños alertaron a poner precaución donde acudir a comprar la tradicional flor de cempasúchil para la elaboración de los altares, ya que algunos se encontraron con precios muy elevados mientras que otros dijeron haber sido víctimas de engaño por los vendedores.Y es que ciudadanos explicaron que en algunos puestos del mercado San José los rollos estaban rellenos en su interior con tallos y no con flor, a pesar de comprar rollos grandes de 80 pesos, por lo que dijeron sentirse defraudados.“Fui a comprar mi flor a San José. Compré cuatro rollos grandes de 80 pesos y se veían muy grandes y una flor grande, pero cuál sería mi sorpresa que al abrirlos para hacer mi altar venían por dentro llenos de tallos y sin flor. No deben hacer eso a la gente, que no nos engañen”, comentó la señora Rosalinda.Por otra parte, también algunas personas se quejaron pues hay lugares como el Panteón Xalapeño en donde algunos vendedores venden los rollos hasta en 120 pesos, costos que rebasan los bolsillos de los ciudadanos.Por ello, instaron a la gente a buscar la mejor opción para no verse afectados en su economía y que no sean engañados.