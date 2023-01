Xalapeñas Ilustres, Maestras Veracruzanas: Calles de la Capital se ponen feministas

La mañana de este lunes se registró un cambio “simbólico” del nombre de la calle Xalapeños Ilustres por parte de feministas encabezadas por la artista plástica Wendy López, que colocaron junto a la placa oficial otra que reza “Xalapeñas Ilustres”.El objetivo de esta acción es levantar la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, afirmaron.La activista comentó que en la historia las mujeres han sido negadas, de ahí nace la lucha por darse a conocer en Xalapa.“La violencia doméstica aumentó en tiempos de pandemia. Esas historias que se quedaron en lo privado aumentaron y sólo las visibilizamos cuando llega un feminicidio, cuando ya no se pueden esconder o negar”, dijo.Wendy López invitó a ciudadanas a cambiar honoríficamente el nombre de sus calles, las cuales podrán llevar el nombre de mujeres desaparecidas o de féminas relevantes de Xalapa.“Mujeres desaparecidas, para no olvidarlas y visibilizar que se siguen buscando y para decir también que ‘ni una más’; porque también al recordar sus nombres, es recordarnos que no nos podemos permitir vivir en la violencia las mujeres”, dijo.Adelantó que otra vialidad que cambiará de nombre será la avenida Maestros Veracruzanos, la cual ahora sería “Maestras Veracruzanas”.Finalmente, mencionó que próximamente presentará una antimonumenta en Xalapa, que será un lugar de dignificación para las mujeres, para desaparecidas y víctimas de feminicidio.