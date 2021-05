Xalapeñas son pilares de la ciudad, quiero ser su “luz”: Itzel Jurado

La candidata a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Itzel Jurado Ortiz, aseguró que quiere ser la “luz” que ilumina a las mujeres de la ciudad, a las que definió como pilares fundamentales de sus familias, así como trabajadoras, empresarias y luchadoras.



“Xalapa está conformada por muchas mujeres trabajadoras, empresarias luchadoras y pilares fundamentales de sus familias. Quiero ser eso para Xalapa, la luz que ilumina el pilar fundamental, las mujeres somos buenas administradoras, somos buenas solucionadoras de conflictos”, expresó en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



Se definió como “una mujer valiente”, que no teme enfrentarse en las urnas a grandes candidatos, como son los de la Alianza PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui, y de la Coalición MORENA-PT-PVEM, Ricardo Ahued Bardauil, ambos exalcaldes de la capital veracruzana.



“No tengo miedo porque soy una mujer preparada, sé perfectamente lo debo hacer, además conozco las normas que rigen el Ayuntamiento, conozco las normas que rigen el servicio público, conozco las normas que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, dijo.



Contender por Alcaldía, oportunidad importarte



La abogada litigante y académica de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) desde hace 13 años, resaltó que toda su vida ha estado en la Capital estudiando y formando su familia, por lo que esta oportunidad de encabezar la planilla de RSP es “muy importante y de mucha responsabilidad”.



Explicó que decidió incursionar en la política por invitación de este partido al que definió como “de ciudadanos para ciudadanos”, ello tras muchos años de estar en la Abogacía y en la mediación de conflicto entre las partes para evitar ir a juicio o proceder a demandas.



Presumió que ninguno de los postulados por la sindicatura única y las regidurías de Xalapa ha estado en un cargo público, calificándolos en cambio como “profesionistas exitosos” y “especialista en su área”.



“No son políticos incluyéndome a mí, somos personas ciudadanas con las mismas necesidades, con las mismas carencias, no son políticos, no ocupan un cargo público”, dijo.



Aseguró e en su proyecto cuenta con una red acompañamiento que son personas accionistas exitosas, cada quien especialista en su área que da soporte a todo el trabajo.



“Creo que puedo hacer mucho por Xalapa y la decisión de tomar este proyecto fue porque creo que estoy preparada para hacerlo, estoy lista para el debate, estoy lista para enfrentar las necesidades de Xalapa y por eso estoy aquí”, destacó.



Acotó que se siente “muy ilusionada y contenta” de encabezar este proyecto político, por el que ha recorrido “un camino difícil” y en medio de una campaña que a su juicio es muy corta (30 días).



Jurado Ortiz apuntó que ha estado caminando la mayor parte de colonias y ha sido bien recibida por sus habitantes, así como por quienes usa.



“(El servicio público) es un tema complejo, pero es como un trabajo cualquiera, yo lo veo así es un trabajo como cualquier otro y yo quiero ser la voz de las mujeres, quiero ser la voz de las que no tenemos privilegios, que no tenemos apoyo de nadie y hemos sabido salir adelante”.



Mucho qué hacer por Xalapa



La profesora universitaria indicó que tomo la decisión de contender el 6 de junio por la Presidencia Municipal de Xalapa, para ser la voz de la necesidad real que tiene Xalapa, “de las mujeres, de los niños y los jóvenes que caminan por las calles que no tienen luminarias, que no están pavimentadas y en donde hay que hacer muchos servicios”.



Al precisar que vive en una calle que no está pavimentada, refrendó que el tema de los servicios públicos es un tema importante, así como el del agua, la seguridad y la movilidad.



“Son varios temas que están interrelacionados porque con resolver uno no quiere decir que la ciudad está perfecta, si no son temas que están vinculados e interrelacionados que hay que ir resolviendo poco a poco, pero en general el tema de la seguridad es un tema principal, el tema de la pavimentación de calles, la instalación de luminarias y todos los demás servicios que hay que trabajar en ello”, abundó.



La especialista en mediación para la solución de conflictos, afirmó que sus propuestas son racionales, costeables y alcanzables, criticando a uno de sus contrincantes electorales, que en este mismo espacio noticioso, garantizó el abastecimiento del agua por 30 años.“Ni siquiera sabemos cómo va a estar el escenario del agua en ese tiempo”, sostuvo.



A su juicio, dijo que es más importante es garantizar el abastecimiento del agua de la Capital, misma que según ella, el 40% proviene de la montaña de Coatepec, de la cual está llevando un juicio contra la decisión del Gobierno Federal que busca, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pretende declarar terrenos nacionales, para posteriormente venderlos, lo cual pondría en riesgo el abastecimiento del vital líquido de Xalapa.



Luego de decir que desde hace dos años ha estado trabajando “como una hormiga” en ese asunto que se dirime en tribunales, pidió a la sociedad que pongan a prueba a los candidatos conforme a la labor social que han hecho.



En la conversación afirmó que la ciudad tiene muchas carencias, por la que se requiere trabajar mucho, “sería mentira que yo les dijera que Xalapa está en buenas condiciones porque eso es falso”.



Por ello adicionó que el tema de la movilidad es primordial, ya que precisó que del total de carga vehicular que se tiene en la ciudad, el 94% son vehículos particulares y el resto es transporte público.



“Ahí la propuesta que estamos trabajando con profesionales es enfocarnos en el servicio público precisamente para reducir la carga vehicular en 50% y mejorar el servicio público y privado”, prometió.



Tolerancia cero a la corrupción



La aspirante a alcaldesa de Xalapa aseguró que tendrá cero tolerancia a la corrupción, de allí que se mostrara a favor de que los ciudadanos vigilen los recursos que recibe y el destino que se le da a los mismos, y que se involucre denunciando y observando cuando se presenten irregularidades.



“Para eso están los comités de participación ciudadana que están integrados por personas de la sociedad con altos grados de conocimiento en las leyes anticorrupción, para que ellos puedan tomar bajo observación el tema de los recursos públicos”, enfatizó.



Dijo que creará este órgano a nivel municipal para que el dinero de la Capital sea observado y controlado por sus habitantes.



“Como abogada que soy me conduciré en estricto apego a la legalidad, porque el sentir de la ciudadanía es que no hay apego a la legalidad, que hay robo porque parte de los servidores y hay un índice de credibilidad en las instituciones terrible”, reafirmó.