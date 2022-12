Buenas tardes, equipo de AlCalorPolítico.Com:Si me permiten y con agradecimiento anticipado, quiero comentar que el día de hoy la CFE cortó el suministro de energía eléctrica en mi casa, aun mostrándoles el recibo pagado desde hace una semana.El personal me dijo que reportara la situación al 071 porque según se trataba de una falla del sistema; pedí de favor que no cortaran la luz, pues estaba mostrando el recibo pagado en el banco del bienestar. No es justo. Adjunto aquí el recibo de la CFE donde se ve pagado y fotos de la camioneta de CFE.Muchas gracias por sus atenciones y permitirnos quejarnos por este medio de las arbitrariedades que comete la CFE.