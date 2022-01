Xalapeño acusa suciedad por dueños de animales en colonia 23 de marzo

Buena tarde.Quisiera denunciar una situación.La marcha en contra de la persona que amenazó con envenenar a los gatos, ¿los defensores creen que los animales son más importantes que las personas o qué?En la colonia en que vivo, todos los días quito de mi frente las heces de los perros de personas que los llevan ahí ¿porque no ponerlos en su frente?, mi vecino saca su auto mientras el perro se hace en mi frente, cuando lo veo la quita, cuando no ahí la deja, porque no hay una ley que los castigue por cochinos y por contaminar.Los gatos entran en la casa, se hacen en las plantas, orinan mi terraza, mi auto y los dueños bien gracias, creo que para vivir en armonía falta una ley que castigue severamente a los dueños de los animales irresponsables y cochinos. Así los animales van a tener una vida digna y nosotros también.A los activistas amantes de los animales, vengan a mi colonia -es la 23 de marzo- a traerles comida, hay decenas de perros hambrientos en las calles que se comen hasta los plásticos y papeles que una vez tuvieron comida, e investiguen quienes son los dueños y entreguenselos. Pregúntenles por que los hecharon a la calle.Gracias alcalorpolitico.com , por permitir expresarme.