Xalapeño acusado de “secuestrar” a su propio hijo demandará a madre del menor

Luego que el pasado lunes se manifestaran Daneli Cortés Filobello en compañía de su representante legal, el padre del menor, Ulises Cortés Huerta, declaró en entrevista que también demandará a la madre del niño y a los que correspondan, pues informó que no tenían el debido cuidado con su hijo además de estar recibiendo amenazas.Expresó que a pesar de tener un acuerdo, la madre ha hecho caso omiso a éste y la unica finalidad de su manifestación es que el niño pase todo el tiempo con ellos, aunado a ello, el joven expresó estar recibiendo amenazas por parte de la familia de la madre."Se hizo un acuerdo con la autoridad local de mi comunidad, en donde ella iba a quitar todos los animales que le hacían daño al menor, yo pido que si algo nos llega a suceder a mí o a mi familia, los responsables son el señor Alfredo Cortés, Daneli Cortés y los familiares que se están sumando", añadió.Comentó que el día de ayer, alrededor de las 8:00 horas, recibió la visita del abogado de la madre, quien sólo le hablaba con groserías y no mencionó su nombre."No sé que clase de abogado sea, porque sí estaba diciendo puras palabras que no le quedan", dijo.Cortés Huerta expuso que la solución que el abogado le dio, era entregar al niño a la Fiscalía, excusándose de haber estado de viaje y que por eso no lo había entregado, sin embargo, aseguró no estar incumpliendo ninguna ley.Anunció que buscará demandar por faltas a la moral y las correspondientes a este caso, pues recalcó ser inocente de las denuncias y hechos que expusieron en su contra, ya que él nunca negó a su madre ver al niño, el cual está en su vivienda en la colonia 6 de enero."También voy meter una denuncia en contra de su mamá por omisión de cuidados hacia el menor y porque están amenazándome y está ensuciando mi nombre", finalizó.