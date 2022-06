Xalapeño Christopher López Galindo jugará con el Atlético de Madrid en la Copa Madrid 2022

Cuando el xalapeño Christopher López Galindo tenía dos años de edad no soltaba la pelota. La hizo su amiga, casi su todo, hasta parecía que había nacido con ella pegada al pie.Fue creciendo y pintaba para ser un gran jugador, incluso su abuelo le vaticinó un probable futuro: “este niño va a ser futbolista profesional”.El tiempo hasta el momento le ha dado la razón a don César Galindo Contreras, ya que el futbolista de 11 años de edad jugará con el Atlético de Madrid de España en la Copa Madrid 2022, que se llevará a cabo del 25 al 30 de junio próximo.Christopher es de estos jugadores que nacieron con un gran talento, de los llamados garbanzos de a libra, con un instinto y olfato goleador que lo convierten en un depredador del área.En sus entrenamientos con PumasFovissstees constante, tenaz, perseverante, líder, auténtico pero sobre todo disciplinado y humilde, atributos que no cualquier deportista tiene y que podrían llevarlo a cristalizar sus sueños: ser futbolista profesional.Christopher se desempeña en varias posiciones dentro del terreno de juego, ya que, si bien es un goleador nato, no desconoce el medio campo y puede jugar de medio derecho o izquierdo, aunque en su equipo es utilizado como escudo o medio de contención.El jugador se ganó a pulso su designación en el Atlético de Madrid durante un campeonato celebrado el mes de diciembre en Islas Canarias, donde fue visto por formadores de los Colchoneros y lo invitaron.El también seleccionado nacional de su categoría intervino el mes pasado en la Copa Celaya 2022, donde brilló con luz propia al ganar el título de goleo individual con 11 tantos.El chico forma parte de la escuela de futbol PumasFovissste, que es dirigido por los profesores WalterLavoignetTenorio yHabidEspinoza Patricio, de hecho, el segundo tuvo palabras de elogio para su jugador. “Es un niño que a su corta edad es disciplinado y sabe lo que quiere, por lo que siempre está mentalizado a jugar profesionalmente pero lo principal es que tiene todas las herramientas y especialmente el apoyo de sus papás”, dijo.Mientras se llega el día de su participación en España, Christopher continúa sus estudios en un colegio de la ciudad, donde además de hablar el español domina los idiomas inglés y francés y sobre todo que sus calificaciones van de nueves y dieces.El proceso hasta el momento marcha excelente pero mucho tienen que ver sus padres ChristianLópez Hernández y Amira Galindo Gutiérrez, así como sus abuelos Jaime López Miranda MarsellaSahuery María del Carmen Gutiérrez.Pero eso no es todo, ya que el pequeño crack es pretendido por fuerzas básicas del Club América de la Primera División, aunque al parecer será el club español quien lleve la ventaja pero el tiempo y su destino tendrán la últimapalabra.