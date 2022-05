Xalapeño denuncia aumento en recibo por más consumo pese a no tener agua 6 días

Hola, buenas tardes:Al respecto de una publicación que vi sobre falta de agua en la colonia Herón Proal y Sumidero, en la colonia Bugambilias, Miradores del Sumidero y Marina Nacional no tenemos agua desde hace 6 días, vecinos han llamado a CMAS y no dan respuesta, les dicen que están reparando una fuga pero hasta el día de hoy no hay agua.Lo irónico del caso es que mi recibo de agua de este mes trae un aumento de 100 pesos respecto al mes anterior (equivalente a 20 m3), cuando cada mes mi recibo de consumo viene por 16 m3 por un costo de $265 pesos.El mes pasado solicité que me quitaran el pago de "servicios ambientales" por la cantidad de $20 y ahora resulta que mi recibo me llego más caro.Además, es el colmo que llevamos casi una semana sin agua y tenga que pagar casi $400 pesos en mayo.Tengo mis recibos de septiembre del año pasado hasta abril de 2022 y todos traen la misma cantidad, ¿no les parece una burla?De favor solicito sea publicada mi queja. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.