Xalapeño denuncia que cable de alta tensión pasa a metros de su vivienda

Qué tal buena tarde.Desde hace 3 días se presenta la siguiente situación en mi domicilio, calle 22 de febrero #1 esquina perla ampliación Loma bonita, Aquí en Xalapa, Ver.El día lunes 30 mayo fui a las oficinas de CFE en Banderilla, a explicar mi problema, donde solicité la intervención del personal, debido a que un cable de alta tensión se encuentra colgando a escasos centímetros de la pared de mi casa, y cuando hay rachas de viento, dicho cable toca las paredes provocando que se conduzca parte de la corriente a la estructura del mismo. Tengo un barandal de herrería y lo que queremos es evitar una desgracia. Yo le puse un “polin” o “garrocha” de madera para que no esté tocando la casa. Pero aun así presenta un gran riesgo, ya que la madera se está quemando.Ese mismo día fue el personal a verificar únicamente, y dijeron que ellos no podían hacer dicho trabajo, porque eso no les correspondía hacerlo, que es otro personal y me dijo que ya no entrara a mi casa porque es un riesgo. Se retiraron sin decirme si venía el otro personal.Al día siguiente martes me presenté ahora en las oficinas de Allende, donde me atendieron y dijeron lo mismo, que iba personal de CFE a revisar. Llegó el personal por la tarde y lo mismo, que ellos no podían realizar el movimiento de los cables, y que les correspondían a otros. Lo bueno que ellos si vieron que estaba haciendo corto. Se retiraron y no me dijeron si regresaba el otro personal.Hoy miércoles me hablaron los vecinos que por la noche estuvo haciendo muchas chispas, de igual forma el día de hoy hablé con un ingeniero de CFE para que me siguiera atendiendo y me dijo que no había personal que atendiera dicha situación, ya que el personal se fue a la contingencia del huracán en Oaxaca.Nunca me dieron un número de seguimiento o folio.Me dirijo a ustedes para exponer el caso, pues representa un riesgo para mí y mis vecinos y puede llegar a ocasionar una tragedia.Anexo evidencias.Nota: ojalá pudieran apoyar de favor, puesto que no puedo entrar a mi domicilio y me estoy quedando con unos amigos.Gracias.