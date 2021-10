Buenas tardes:Le pido de la manera más atenta nos ayude por favor a dar aviso a las autoridades correspondientes para que se solucione una fuga de drenaje.En la calle Camino al Sumidero, entre las calles Caudal hasta Montes Urales, de la colonia Lomas de Casa Blanca en la ciudad de Xalapa.Ya tiene más de una semana que se riega el drenaje por toda la calle y se ha dado aviso a las autoridades de CMAS pero no se ha solucionado nada.El problema es que es un foco de infección y continuamente la gente tiene que cruzar la calle llevando la suciedad a sus hogares en las suelas de los zapatos y no se soporta la peste.Esperamos que se dé una solución para que no haya afectaciones a la salud.