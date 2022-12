Xalapeño lamenta que Ayuntamiento no se esfuerce por inhibir uso de pirotecnia

Buenas tardes, equipo de AlCalorPolítico.Com, quisiera que se compartiera la siguiente situación, por favor.Se trata de una llamada de atención al Ayuntamiento de Xalapa con motivo de su campaña para inhibir el uso de pirotecnia.Y es que es un sinsentido promover acciones de prevención cuando no existen claras consecuencias de fondo.Aunque pareciera haber "voluntad" en el Ayuntamiento de Ricardo Ahued o en regidores como Daniel Fernández Carrión, lo cierto es que ante la incidencia de detonaciones o venta ilegal de cuetones y otra pirotecnia, simplemente no pasa nada.Si uno llama a la policía municipal para reportar, la única consecuencia es una solicitud a los responsables para que cesen de quemar cuetones. Después, la patrulla se marcha. Si hay reincidencia y se vuelve a solicitar el apoyo, la patrulla vuelve sonando la sirena, lo cual pone sobre aviso a las personas, quienes rápidamente se ocultan.Si se les cuestiona a los oficiales por qué no hay más acciones, ellos responden que llamar la atención es su única facultad. Las multas las pone el Ayuntamiento pero los reportes se deben hacer antes de las 16:00 horas, porque claro, después nadie atiende. Entonces, si los problemas se suscitan a las 23:00, por ejemplo, no queda más que prepararse para una larga noche de constante tira y afloja de solicitar apoyo para que no pase nada.Cada año es lo mismo. No hay un plan para estas fechas por parte del Departamento de Medio Ambiente y Sustentabilidad o la dependencia correspondiente. Lo peor y cierto es que es un desgaste inútil para una policía insuficiente que podría estar atendiendo cosas más apremiantes.No hay mucho que decir si a plena luz del día se vende la pirotecnia en pleno centro y frente a los ojos de policías estatales o municipales. Es claro que no hay facultad para hacer nada y la policía está poco capacitada o simplemente sus oficiales son omisos de sus funciones.Atentamente:Juan Morales-TrejoJefe de manzana