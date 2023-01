Buenas tardes:Quiero pedir su apoyo, debido a que reporté a CMAS que sale de mi llave agua sucia con lodo, desde ayer miércoles 4 de enero.Sólo me levantaron un registro con el número de reporte 899161, y es la hora en que no han venido a revisar y no tengo agua.Hoy he estado intentando comunicarme y no me contestan.Esto es en el Andador 21 de la colonia Higueras.Muchas gracias por el apoyo.